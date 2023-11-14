العالم اليوم - بهذه القيمة.. المغرب يعلن عن مناقصة لشراء 168 قطارا

انتم الان تتابعون خبر بهذه القيمة.. المغرب يعلن عن مناقصة لشراء 168 قطارا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب طرح مناقصة لشراء 168 قطارا، مع اعتزامه استثمار ما يصل إلى 16 مليار درهم (1.57 مليار دولار).

وأوضحت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المناقصة تشمل 150 قطارا للخدمات بين المدن وخدمات النقل السريع والخدمات الحضرية، بالإضافة إلى 18 قطارا فائق السرعة من أجل تمديد خطوط السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة.

وقال المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب إن اقتناء القطارات "يعتبر فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي".

وتشمل العملية اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030، وشراكة للصيانة، إذ سيقوم المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية.

كما أوضح المكتب أن المشروع يهدف إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين "تتلاءم مع النهضة التنموية في البلاد"، كما أنه يساهم في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030.