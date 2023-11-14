العالم اليوم - هجوم روسي على خيرسون.. وتدمير مسيرات أوكرانية فوق موسكو

انتم الان تتابعون خبر هجوم روسي على خيرسون.. وتدمير مسيرات أوكرانية فوق موسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - صد الجيش الأوكراني، خلال الساعات الماضية، أكثر من 20 هجوما روسيا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرات مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق روسية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الجيش صدّ 24 هجوما شنه الجيش الروسي في اتجاه ماريانسكي شرقي البلاد.

وأضافت: "يواصل الجيش الأوكراني عمليات الهجوم جنوب باخموت بمنطقة دونيتسك".

كما قتل 3 مدنيين وأصيب 12 على الأقل بجروح، بينهم رضيعة، في هجوم روسي على مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، الإثنين.

وأكد حاكم خيرسون، أولكسندر بروكودين، في بيان، مقتل شخصين، امرأة (62 عاما) ورجل (45 عاما) في هجوم "كبير" بالصواريخ وقذائف المدفعية على وسط المدينة، بعد ظهر الإثنين.

وفي وقت سابق، تعرضت سيارة في ضواحي المدينة لقصف مدفعي روسي، مما أدى إلى مقتل رجل وإصابة طفلة في شهرها الثاني، إثر اشتعال النيران فيها، وفق رئيس الإدارة العسكرية لخيرسون رومان مروشكو.

واستعادت القوات الأوكرانية السيطرة على خيرسون من القوات الروسية قبل عام، محققة أكبر مكاسب ميدانية في الحرب المستمرة منذ 21 شهرا.

وتتعرض المدينة الواقعة على الضفة الغربية لنهر دنيبر، لقصف يومي من القوات الروسية الموجودة على الضفة الأخرى من الممر المائي الشاسع.

تدمير طائرات مسيرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الدفاعات الجوية دمرت، مساء الإثنين، أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مناطق روسية.

وذكرت الوزارة أنه تم تدمير المسيرات في مناطق موسكو وتامبوفوبريانسك.