العالم اليوم - معدل البطالة يستقر في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - استقر معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعكس توقعات بالارتفاع.

وظل معدل البطالة في بريطانيا دون تغيير عند مستوى 4.2 بالمئة في سبتمبر الماضي، دون تغيير عن شهر أغسطس.

وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة بشكل طفيف إلى 4.3 بالمئة.

واستقر اقتصاد بريطانيا في الربع الثالث من العام الجاري، مما يقلص مخاطر الركود في عام 2023، لكنه يشير إلى المملكة المتحدة تواجه فترة طويلة من تباطؤ النمو.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قبل أيام أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير عن الربع الثاني، حسب وكالة بلومبرغ، إذ سجل اقتصاد المملكة المتحدة نموا صفريا على أساس فصلي.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم قد توقعوا تراجعًا بنسبة 0.1 بالمئة.