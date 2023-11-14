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أحمد جودة - القاهرة - توجيه الولايات المتحدة لضرباتها إلى مواقع فصائل مسلحة في سوريا يأتي ردًا على هجمات تلك الفصائل على قواعد أمريكية.

يظهر أن هذه الفصائل تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة وتنتشر في الأراضي السورية، مما يثير مخاوف من احتمالية وصولها إلى عمق إسرائيل، وفقًا لتحليل خبراء.

قد شنت القوات الأميركية ضربتين جويتين على مواقع يُزعم أنها تابعة لفصائل تتبع الحرس الثوري الإيراني في محافظة دير الزور، شرق سوريا، وذلك وفقًا لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحفي الاثنين.

وأشار إلى أن هناك احتمالًا لتنفيذ مزيد من الضربات إذا استمرت هذه الجماعات في استهداف القواعد الأمريكية.

وتأتي هذه الضربات كالثالثة التي يشنها الجيش الأميركي في سوريا ضد أهداف تُرتبط بإيران. سابقًا، شن ضربات في 26 أكتوبر استهدفت منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري و"مجموعات تابعة له"، وفي 8 نوفمبر، تم قصف منشأة لتخزين الأسلحة في شرق سوريا، حيث أعلن "البنتاغون" أن الحرس الثوري والجماعات المتحالفة يستخدمونها.

عاجل-الهجمات الأمريكية في سوريا تهدف إلى تعزيز حماية إسرائيل وضمان أمانها.

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مايحدث بمواقع الإمداد:

التوجيه الأميركي للضربات يستهدف بشكل خاص نقاط الإمداد للفصائل المسلحة، وفقًا لتوضيح المحلل العسكري السوري، مالك الكردي، في محادثة مع موقع "سكاي نيوز عربية".

تتعلق هذه الضربات بشكل خاص بتفاعل الأوضاع في سوريا وارتباطها بالتوترات المحتملة في غزة.

تستهدف الضربات الجوية الأمريكية نقاط الإمداد المتنوعة التي أصبحت للحرس الثوري في سوريا. يتمتع الحرس الثوري بقواعد صاروخية ذات مدى متوسط نشرها في البادية السورية، والتي تمتلك القدرة على التسلل إلى عمق إسرائيل.

لذا، تسعى الولايات المتحدة إلى تدمير هذه القواعد أو إلحاق الأذى بها قدر الإمكان، خاصةً مع تحصينها في أنفاق جبلية.

على الرغم من التحديات، يحتفظ الحرس الثوري بقدرات عالية منتشرة في أنحاء الأراضي السورية، باستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية.

ورغم التأثير الذي تتلقاه من الضربات، يظل الحرس الثوري قادرًا على الاحتفاظ بجزء كبير من جميع الأسلحة، نظرًا لتبنيه لتكتيك التوزيع الواسع والاعتماد على نقاط متعددة، بالإضافة إلى نجاحه في إخفاء هذه الأسلحة داخل أنفاق أو تضاريس صعبة الكشف عنها.

هذه الترسانة الضخمة لديها القدرة على تنفيذ هجمات واسعة يمكن أن تستهدف جميع أنحاء إسرائيل ببرشقاتها.

تتميز الجبهة السورية في معظمها بتضاريس سهلية وهضاب، مما يسهل بشكل كبير تحرك القوات المهاجمة في حال توفرت التغطية الجوية.

هذه التضاريس متاحة بنسب تسمح بالتنقل السريع لهذه القوات، وهذا يثير قلق واشنطن من تصاعد التوترات على هذه الجبهة.

المواقع التي استهدفها الطيران الأميركي بالقرب من مطار دير الزور تشمل بشكل رئيسي ميدان تدريب الطيران المسير والهياكل الموجودة فيه.

السياسة الإيرانية تدفع وكلائها في المنطقة نحو خطوات تتجاوز الحدود والقواعد الاشتباك الروتينية، مع زيادة في التحشيد واستقدام تعزيزات إضافية وأسلحة من إيران. هذا ينذر بإمكانية أن تدفع طهران، عبر الوكلاء، نحو إثارة الحرب وفتح جبهات واسعة تثير الاضطرابات في إسرائيل وحلفائها في المنطقة.

التحرك المفاجئ للقوات الأميركية في شمال لبنان يمكن أن يُفسر من خلال الأوضاع التي تتجاوز الحالة الاعتيادية، حيث يتم نقل عتاد وأسلحة عبر مطار حامات. يشير ذلك إلى إمكانية مشاركة قوى لبنانية في المسار الصراعي لمواجهة حزب الله من الداخل، خاصةً إذا تسارعت وتيرة التوتر.





الهجمات أسفرت عن إصابة 56 جنديًا أمريكيًا حتى الآن..إجراءات الحماية: