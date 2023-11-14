العالم اليوم - وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط

انتم الان تتابعون خبر وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 01:22 مساءً - رفعت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا مقابل 2.3 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة.

كما ذكرت الوكالة أنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بواقع 930 ألف برميل يومياً مقابل 880 ألف برميل يومياً في التوقعات السابقة.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن الطلب على النفط تلقى الدعم هذا العام من قوة عمليات التسليم الأميركية والطلب القياسي من الصين في شهر سبتمبر.

كما تلقت توقعات 2024 دعما من آمال خفض أسعار الفائدة وتراجع أسعار الخام في الآونة الأخيرة.

ومن جهة أخرى، أكدت الوكالة عدم وجود أي تأثير ملموس على تدفقات إمدادات الطاقة نتيجة التصعيد في غزة.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد عدلت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 2.5 مليون برميل يوميا، بزيادة حوالي 100 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي، وذلك بسبب زيادة الطلب الصيني في الربع الثالث.

وأبقت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر الاثنين على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي، والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا.

وفي تقرير شهر أكتوبر الماضي، كانت "أوبك" تتوقع أن يصل نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا، أي دون تغيير عن التوقعات في سبتمبر.