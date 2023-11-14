أوكرانيا: تضرر ميناء تجاري جراء انفجارات في مقاطعة خيرسون

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 01:29 مساءً - أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لخيرسون المعين من قبل أوكرانيا، ألكسندر بروكودين، عبر «تليجرام»، تضررر ميناء تجاري وملحقات مصانع، في خيرسون جراء انفجارات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وسيطرت قوات من المظليين الروس التابعين لـ«كتيبة إيفانوفو» على معقل أوكراني على الجانب الغربي من محور أرتيوموفسك «باخموت» شرق البلاد، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لاستهداف مدافع «جياتسينت إس» لمواقع القوات الاوكرانية على محور كوبيانسك بخاركيف شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدوره، قال حلف شمال الاطلسي «الناتو»، إن لا ينبغي وقف المساعدات إلى أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا على لسان مساعد الأمين العام للتكتل العسكري، ديفيد فان ويل، خلال مقابلة مع صحيفة «أساهي» اليابانية، إنه كلما طالت مدة العمليات العسكرية في أوكرانيا، زادت صعوبة تقديم دول الحلف المساعدة.

وأوضح فان ويل، أن أوكرانيا تقاتل من أجل حريتها وفي الوقت نفسه من أجل «الناتو».

وفي إطار قضية تفجيرات أنابيب الغاز الروسي «السيل لشمالي1 و2» في 26 سبتمبر 2022، قالت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، إن «واشنطن» والدول الأوروبية اضطرت إلى تحميل أوكرانيا مسؤولية التفجير، ما يمثل طعنة في الظهر لـ«كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

سياسيا، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، إن الصين لا تزال تواصل الامتناع عن توريد الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، مبديا في الوقت نفسه في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، تحفظا أن التقييم هذا كان صحيحا منذ عدة أيام، ووعد بالتحقق مرة أخرى من المعلومات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان السفير الصيني السابق لدى الولايات المتحدة، تسوي تيانكاي، أوضح في وقت سابق، أنه إذا انتهكت واشنطن مبدأ الصين الواحدة، الذي بموجبه تعد تايوان جزءًا من الصين، فإن خطر الحرب سيزداد بشكل كبير، مضيفا على هامش قمة الشركات العائلية خلف أبواب مغلقة في هونج كونج، أن المبدأ «صين واحدة» وكل شيء آخر قابل للتفاوض.

وقال خبراء أوكران، إن خفض الدعم المالي للبلاد من الولايات المتحدة سيؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على «كييف» نفسها، ولكن على الغرب أيضا، وأشار الخبراء، إلى زيادة عدد الأوكرانيين الفارين إلى أوروبا ودول أخرى كلاجئين، ورفض «صندوق النقد الدولي» إقراض «كييف» والتأثير السلبي الذي ستشهده الزراعة الأوكرانية.