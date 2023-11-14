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أحمد جودة - القاهرة - دعا الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة إلى الإبلاغ عن أفراد حركة حماس، ووفر رقم هاتف للتواصل. جدد الجيش دعوته لسكان شمال القطاع للنزوح جنوبًا عبر "ممر آمن" على محور صلاح الدين الرئيسي، وأكد أن هذا الممر مفتوح لأغراض إنسانية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن الممر الآمن يهدف لحماية سكان القطاع وتسهيل تنقلهم جنوبًا. كما حث سكان شمال القطاع على الانتقال جنوبًا، وأكد أنهم يمكنهم التواصل مع الجيش في حال تعرضوا لعراقيل من قبل عناصر حماس.

عاجل-الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان غزة التعاون في الكشف أفراد حماس.





بسبب ما يحدث في غزة إسرائيل تؤجل العام الجامعي:

أكد رؤساء الجامعات في إسرائيل أن العام الدراسي الجديد لن يبدأ قبل 24 ديسمبر، نظرًا للحرب الجارية وارتفاع نسبة المجندين في الاحتياط بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ووفقًا لتقرير القناة 13 الإسرائيلية، صرّح رؤساء الجامعات بأنه سيتم إعطاء إشعار مسبق بفترة اثنين من الأسابيع قبل بدء الفصل الدراسي للتأكيد.

يشمل هذا الإعلان سبع جامعات بحثية رئيسية في إسرائيل، وهي الجامعة العبرية، وجامعة تل أبيب، وجامعة بار إيلان، وجامعة بن غوريون، والتخنيون، وجامعة حيفا، وجامعة أرييل.

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نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية:

ووفقًا للقناة 13، ستتم الإعلانات لاحقًا بشأن الترتيبات المتعلقة بمعهد وايزمان والجامعة المفتوحة في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي الحالي الذي شمل استدعاءً ضخمًا لجنود الاحتياط، والذي أثر بشكل كبير على أعداد الموظفين والطلاب في الجامعات الإسرائيلية.