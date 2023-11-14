العالم اليوم - ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين أكتوبر الماضي

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين أكتوبر الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 03:21 مساءً - ارتفع معدل التضخم في فلسطين بشكل حاد خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 2.57 بالمئة، مقارنة بشهر سبتمبر 2023، وذلك في أعقاب التصعيد المستمر في قطاع غزة.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين في تقرير، الثلاثاء، أن أسعار الخضراوات المجففة قد ارتفعت بنسبة 25.48 بالمئة، وأسعار البطاطا بنسبة 19.59 بالمئة، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 9.97 بالمئة، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 9.36 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار البيض بنسبة 7.70 بالمئة، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 7.61 بالمئة، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.15 بالمئة، وأسعار الأرز بنسبة 2.27 بالمئة.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أكتوبر 2023 بالشهر المناظر له في عام 2022، أشارت البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 7.21 بالمئة، وبواقع 14.59 بالمئة في قطاع غزة، و5.38 بالمئة في الضفة الغربية، و4.69 بالمئة في القدس.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 11.99 بالمئة خلال شهر أكتوبر، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً حاداً بسبب الحرب، حيث ارتفعت أسعار نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 172.37 بالمئة في ظل نزوح عدد كبير من الأسر في قطاع غزة من شماله إلى وسطه وجنوبه.

وارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود السيارات "الديزل" بنسبة 129.17 بالمئة، وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 117.71 بالمئة، وذلك بسبب شح الكميات المتوفرة، وعدم السماح بدخولها إلى قطاع غزة.

كما ارتفعت أسعار المياه المعدنية بنسبة 74.11 بالمئة بسبب شح الكميات المتوفرة من المياه الصالحة للشرب، في ظل قطع إمدادات المياه وانقطاع الكهرباء، وخروج العديد من محطات التحلية عن الخدمة.