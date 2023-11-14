العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي ينسحب من طولكرم بعد "16 ساعة من العنف"

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي ينسحب من طولكرم بعد "16 ساعة من العنف" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 03:21 مساءً - انسحب الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، من مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 16 ساعة.

وقال مراسل "دوت الخليج" إن الجيش الإسرائيلي قتل 7 فلسطينيين فضلا عن إصابة عدد آخر، وخلف دمار كبيرا في الشوارع والبنى التحتية.

وتعيش الضفة الغربية حالة من التصعيد المستمر منذ أكثر من عامين، لكنه تعمق بشكل كبير منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في الأيام الأخيرة أن الضفة الغربية "على وشك انفجار كبير".

وفي السياق ذاته، حذرت تقارير أميركية من خطر اشتعال جبهة صراع ثانية ضد إسرائيل في الضفة الغربية، بسبب ارتفاع وتيرة حملات الدهم وهجمات الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.