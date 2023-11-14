العالم اليوم - مصر تبحث التوجه إلى أسواق المال الهندية لتنويع مصادر التمويل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 03:21 مساءً - قالت وزارة المالية المصرية في بيان، الثلاثاء، إن مصر بحثت مع سفير الهند بالقاهرة إمكانية دخول أسواق المال الهندية.

وذكر البيان أن وزير المالية محمد معيط عقد لقاء ثنائيا مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه. وقال البيان "بحث الجانبان، سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين".

وأشار إلى أن الوزير أكد حرص مصر على تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، موضحا أنه "تمت مناقشة بحث إمكانية التوجه إلى أسواق المال الهندية" بعد النجاح في إصدار سندات باندا مستدامة بسوق المال الصينية بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني.

وفي يونيو قالت مصادر لوكالة رويترز إن الهند تدرس اقتراحا لبدء تجارة المقايضة مع مصر في سلع مثل الأسمدة والغاز، كجزء من اتفاق أوسع يمكن أن يشهد قيام نيودلهي بتمديد خط ائتمان بعدة مليارات من الدولارات للقاهرة.

وتواجه مصر نقصا حادا في العملة الأجنبية وتكابد من أجل جذب الاستثمار الأجنبي.