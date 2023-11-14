العالم اليوم - طيران الإمارات: نتائج النصف الثاني ستكون قوية كالنصف الأول

انتم الان تتابعون خبر طيران الإمارات: نتائج النصف الثاني ستكون قوية كالنصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 07:22 مساءً - قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم؛ الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن الأداء المالي لطيران الإمارات خلال النصف الثاني من العام الجاري سيكون موازيا لأداء النصف الأول من 2023.

وأوضح في مقابلة مع "اقتصاد دوت الخليج" على هامش "معرض دبي للطيران" أن الأداء الإيجابي لنتائج الشركة في النصف الأول من العام الجاري يعود إلى كثير من القرارات التي اتخذت أثناء كورونا، كما أشار إلى أن نمو حركة السفر خلال الصيف الجاري وزيادة عدد المقاعد ساهما في دعم أرباح المجموعة.

وأكد أن الفوائض المالية في الشركة "ممتازة وتعطينا ثقة في الاستمرار بنفس الوتيرة الإيجابية"، حسب تعبيره.

وسجلت مجموعة الإمارات أرباحا قياسية في النصف الأول من العام المالي 2023-2024 بقيمة بلغت 10.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 138 بالمئة عن الأرباح القياسية التي حققتها في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على السفر الدولي.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 20 بالمئة في العام المالي الحالي 2023-2024، لتصل إلى 67.3 مليار درهم (18.3 مليار دولار).

وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن "طيران الإمارات" ستتسلم 270 طائرة جديدة خلال السنوات الثماني القادمة، إذ من المتوقع وصول أسطول الشركة خلال السنوات القادمة إلى 350 طائرة.

وقال: "نتوقع أن تؤدي الأوضاع الجيوسياسية الحالية لدعم النشاط والحركة في السوق المحلي"، إلا أنه أشار إلى أن الحروب دائما ما تؤثر على الجميع ونتمنى عودة الأمور إلى سابق عهدها، وأن يعود الأمن والأمان للمنطقة.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن قرار طرح الشركة في سوق الأسهم بيد الحكومة، مؤكدا أن الإدارة ليس لديها أي تعليمات فيما يخص طرح طيران الإمارات في سوق الأسهم.

وأعلنت شركة طيران الإمارات عن صفقة لشراء 95 طائرة إضافية ذات الجسم العريض من طائرات بوينغ 777-9 و777-8 و787 بقيمة 52 مليار دولار، الثلاثاء.