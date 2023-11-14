العالم اليوم - الحوثي: سنستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 07:22 مساءً - قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، الثلاثاء، إن قواته ستواصل الهجوم على إسرائيل وقد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشنت الجماعة عدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل هذا الشهر، مما يسلط الضوء على خطر اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.

وقال الحوثي في كلمة بثها التلفزيون: "عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدا، وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".

والولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي نشاط يقوم به الحوثيون، منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، الذي أدى إلى مقتل 1200 شخص.

وكثفت إسرائيل هجومها على غزة منذ ذلك الحين، ويقول مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 11 ألف شخص في القطاع المحاصر.