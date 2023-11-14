الإسعاف الإسرائيلي: إصابتان جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - أعلن الإسعاف الإسرائيلي، وجود إصابتان جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

أشارت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، إلى أن إعلام إسرائيلي أعلن أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها مساء أمس الاثنين، تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية بين دبابة ومدرعة، في مناطق توغل القوات الإسرائيلية، وذلك خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت عن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي وجزئي، منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الاجتياح البري لقطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، منها أكثر من 25 آلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.