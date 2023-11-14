نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا.

وجاء في البيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا، برشقة صاروخية، فأصابت أهدافها بشكل مباشر".

كما أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ليل الاثنين، "استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بمسيّرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

وتتعرض القواعد العسكرية في كل من العراق وسوريا، تلك التي تتواجد فيها قوات أمريكية، لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي.

هذا ودخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.