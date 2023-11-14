نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرافة إسرائيلية تهدم نصبا تذكاريا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في طولكرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هدمت جرافة إسرائيلية نصبا تذكاريا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

وانسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من مدينة ومخيم طولكرم، بعد عملية اقتحام استغرقت نحو 16 ساعة وأسفرت عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية قد اقتحمت مخيم طولكرم مساء الإثنين، فيما انتشر قناصة الجيش على أسطح بعض البنايات، واندلعت اشتباكات بين القوات المقتحمة وفلسطينيين داخل المخيم.

وخلفت آليات الجيش الإسرائيلي دمارا واسعا في المدينة، في الشوارع والبنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين الخاصة من سيارات ومحال تجارية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وتصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز ترمى على الفلسطينيين، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية وصل عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 195 شخصا.