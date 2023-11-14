العالم اليوم - بايدن يتحدث عن الرهائن لدى حماس و"يحتفظ بالتفاصيل"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 08:20 مساءً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن مناقشات يومية تجري لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، لكنه "لا يريد كشف التفاصيل".

وأضاف في البيت الأبيض عندما سأله الصحفيون عن رسالته لعائلات الرهائن: "اصمدوا. إننا قادمون".

وقال بايدن إنه يتحدث كل يوم مع الأطراف المشاركة في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن، لكنه "لا يريد كشف تفاصيل المفاوضات".

واقتحم مقاتلو حماس الحدود من غزة إلى إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز حوالي 240 رهينة، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون.

وأطلقت حماس سراح 4 رهائن فقط حتى الآن، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه حرر جندية.

والثلاثاء بدأت عائلات الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، مسيرة تستمر 5 أيام من تل أبيب إلى القدس، لمطالبة الحكومة ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراحهم.

والأسبوع الماضي ذكرت "رويترز" أن قطر تقود جهود الوساطة بين حماس والمسؤولين الإسرائيليين بشأن الرهائن.