العالم اليوم - طلبات الطيران التجاري تتصدر صفقات معرض دبي للطيران 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 08:20 مساءً - شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض دبي للطيران في دورته الثامنة عشر الأكبر في تاريخه، توقيع مجموعة من الصفقات المهمة.

وفي اليوم الثاني للمعرض والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، استمر الطلب على الطيران التجاري، وبدورها أعلنت مصر للطيران عن توقيعها صفقة لشراء 10 طائرات جديدة من طراز إيرباص A350-900، والتي ستساهم بخفض استهلاك الناقلة للوقود بنسبة 25 بالمئة، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن طائراتها.

كما أعلن الطيران العُماني عن طلب وتسلم أول طائرة محولة للشحن من طراز بوينغ 737-800، وأعلنت شركة سكات للطيران عن صفقة لشراء سبع طائرات من طراز بوينغ 737-8، وأعلنت أيضاً الخطوط الجوية الإثيوبية عن التزامها بطلب 11 طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر و20 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، مع إمكانية شراء 15 و21 طائرة إضافية، لتعتبر هذه الصفقة أكبر عملية شراء لطائرات بوينغ على الإطلاق في تاريخ إفريقيا.

وبعد طلب شراء 30 طائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر خلال اليوم الأول من المعرض، وقعت فلاي دبي اليوم اتفاقية مع شركة تصنيع المحركات CFM لدعم خطط نمو الناقلة، حيث ستتسلم فلاي دبي أكثر من 130 طائرة على مدار السنوات القليلة المقبلة.

وشهد اليوم الثاني أيضاً إعلان طيران الإمارات عن سلسلة من العقود الممنوحة لشركة سافران تزيد قيمتها عن 1.2 مليار دولار أميركي لأسطول الناقلة الجديد من طائرات إيرباص A350 وبوينغ 777X-9 وأسطولها الحالي من طائرات بوينغ 777-300.

وبهذا الصدد، قال تيموثي هاوز العضو المنتدب لشركة "تارسوس" الشرق الأوسط: "فاق اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2023 توقعاتنا، حيث أرسى معياراً جديداً في فعاليات الطيران العالمية. وشهد اليوم الثاني الإعلان عن العديد من الصفقات والشراكات الاستراتيجية، ما يعكس التطور المستمر لقطاع الطيران.

وتماشياً مع الموضوع الرئيسي لمعرض دبي للطيران لهذا العام، وهو التوطين، شهد اليوم الثاني أيضاً توقيع اتفاقية بين إيرباص ومبادلة الإماراتية لتوفير فرص تدريبية لطلبة الجامعات الإماراتية في مجال الهندسة.

وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة، سيتم استضافة 12 من الطلبة الإماراتيين من التخصصات الهندسية في المقر الرئيسي لشركة إيرباص في تولوز في فرنسا، حيث سيلتحقون ببرنامجهم التدريبي تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين لدى إيرباص.

وفي جناح التنقل الجوي المتقدم، أحد الأقسام الجديدة في المعرض، كشفت شركة "انرا تكنولوجيز" عن نظام إدارة جديد للمطارات العامودية، والذي يعد من الابتكارات العامة في مجال إدارة حركة طائرات التنقل الجوي الحضري.

وتقوم هذه المنصة القائمة على شبكة الإنترنت بتلبية الطلب المتزايد على الحلول الرقمية لإدارة عمليات الطائرات ذاتية القيادة التي تقلع عامودياً، ما يضمن تقديم خدمات ذات فعالية وكفاءة أعلى في المطارات العمودية من خلال تنسيق تبادل البيانات في الوقت الفعلي.