عاجل - تعليق جديد من "بايدن" بشأن صفقة تبادل الأسرى.. ماذا قال؟ (فلسطين اليوم)

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أحمد جودة - القاهرة - تعليق جديد من "بايدن" بشأن صفقة تبادل الأسرى.. ماذا قال؟ (فلسطين اليوم)
تعليق جديد من "بايدن" بشأن صفقة تبادل الأسرى.. ماذا قال؟ (فلسطين اليوم).. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن هناك مناقشات يومية تجري لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، لكنه "لا يريد كشف التفاصيل"، مؤكدًا أنه يتحدث كل يوم مع الأطراف المشاركة في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن، لكنه "لا يريد كشف تفاصيل المفاوضات".
وأوضح بايدن، في البيت الأبيض عندما سأله الصحفيون عن رسالته لعائلات الرهائن: "اصمدوا. إننا قادمون".
واقتحمت حركة حماس الحدود من غزة إلى إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 240 أسير، حسب ما قال مسؤولون إسرائيليون.
وأطلقت حركة حماس سراح 4 رهائن فقط حتى الآن، بينما قال جيش الاحتلال إنه حرر جندية.
والثلاثاء؛ بدأت عائلات الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، مسيرة تستمر 5 أيام من تل أبيب إلى القدس، لمطالبة الحكومة ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراحهم.
والأسبوع الماضي؛ ذكرت "رويترز" أن قطر تقود جهود الوساطة بين حماس والمسؤولين الإسرائيليين بشأن الرهائن.