العالم اليوم - السيسي يبحث مع بوتين مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 09:24 مساءً - تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أعلنت القاهرة.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، فإن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين.

وأوضح المتحدث أن الرئيسين اتفقا على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.

كما أضاف أن "الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك".