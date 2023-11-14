نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - صافرات الإنذار تدوي في سماء إيلات وإنهيار القبة الحديدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل - صافرات الإنذار تدوي في سماء إيلات وإنهيار القبة الحديدية

أفادة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، دوي صافرات الإنذار، في إيلات؛ ثم أعقبها سماع انفجارات عديدة.

عاجل - صافرات الإنذار تدوي في سماء إيلات وإنهيار القبة الحديدية

عاجل - صافرات الإنذار تدوي في سماء إيلات وإنهيار القبة الحديدية

قامت حركة حماس بأطلاق، عدد من صواريخها بعيدة المدى باتجاه إيلات البعيدة الواقعة في أقصى الجنوب، كما يطلق الحوثيون في اليمن صواريخ وطائرات دون طيار، تستهدف أهدافا في الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “صافرات الإنذار في إيلات تم تفعيلها بسبب صاروخ أُطلق على إسرائيل وتم اعتراضه بنجاح في منطقة البحر الأحمر”، مشيرًا إلى أن مقاتلات الدفاع الجوي استخدمت نظام الدفاع البعيد المدى "أرو" لاعتراض الصاروخ.

القبة الحديدية تفشل في صد صواريخ حماس

أعلنت القناة 12 العبرية، سقوط صاروخ بشكل مباشر في تل أبيب، دون تفعيل القبة الحديدية، مُشيرة إلى أن العلاقات بين المستويين السياسي، والعسكري تدهورت، وتتفاقم كلما مر الوقت.

وتلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقارير أولية عن سقوط صاروخ في بات يام في تل أبيب، وتم الإبلاغ عن وجود جرحى، أحدهم في حالة خطيرة.

كتائب القسام تعلن قتل 9 جنود إسرائيلين

عاجل - صافرات الإنذار تدوي في سماء إيلات وإنهيار القبة الحديدية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قتل 9 جنود إسرائيليين، وتدمير 22 آلية كليا أو جزئيا بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: “تم قصف تجمع للجنود الصهاينة في بيت حانون بقذائف الهاون من العيار الثقيل، بالإضافة لاستهداف 3 آليات صهيونية غرب مدينة غزة بقذائف (الياسين105)”.

أردوغان: لعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلًا: "عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة"، مُشيرًا إلى أن هذه الأيام تعتبر جميلة لنتنياهو مقارنة بما ينتظره.

وأضاف: "نتنياهو عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة. فلعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك"، مؤكدًا أن تركيا تتعامل مع ما يحدث في غزة من زاوية إنسانية.

وتابع اردوغان: "لماذا؟ أولئك الجدود، أولئك الأطفال، أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و5 سنوات ملفوفون بالأكفان، تلك الأمهات اللاتي شممن أجساد هؤلاء الأطفال الشهداء وأخذنهم إلى القبر، لعناتهن لن تتركك تفلح".