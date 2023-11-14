نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: هدفنا الأساسي الانتصار على "حماس" وبعدها سنتعامل مع الشمال ومستعدون لأي سيناريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، تشهد تبادلا كثيفا للضربات وأنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لأي سيناريو.

وقال نتنياهو: "الجبهة الشمالية تشهد تبادلا كثيفا للضربات، ووجهت الجيش بالاستعداد لأي سيناريو محتمل في حال التصعيد مع حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "هدفنا أولا وقبل كل شيء هو الانتصار الكامل على حماس في غزة وعودة مختطفينا وبعدها سنتعامل مع الشمال".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متصاعدا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11320 فلسطينيا، بينهم أكثر من 4650 طفلا، وما يزيد عن 3145 امرأة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 29 ألف مواطن آخر.

وقد صعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.