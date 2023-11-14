العالم اليوم - روبوت كيميائي ذكي قد ينتج الأكسجين في المريخ

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 10:26 مساءً - طور باحثون في الصين روبوتا كيميائيا ذكيا قد يكون قادرا على استخراج الأكسجين من الماء على سطح المريخ.

وحسب ما ذكرت مجلة "نيتشر" العلمية، فإن الروبوت المدعم بالذكاء الاصطناعي سيستخدم المواد الموجودة على الكوكب الأحمر لإنتاج محفزات تعمل على استخراج الماء وإنتاج الأكسجين.

وقال فريق البحث إن الذكاء الاصطناعي خلص إلى إمكانية تحليل الماء، المعروف وجوده على شكل جليد في أقطاب المريخ وتحت سطحه، في عملية كانت ستسغرق بحثا بشريا لمدة ألفي سنة.

والدراسة أشرف عليها جون جيانغ من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية، واستخدم جيانغ وفريقه آلة متنقلة بحجم الثلاجة مزودة بذراع آلية لتحليل خمس أحجار نيزكية جُمِعت من المريخ أو من الأرض.

وكان هدف الفريق هو التحقق مما إذا كانت الآلة قادرة على إنتاج محفزات مفيدة من المواد المتوفرة.

وحسب النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الروبوت نجح في تحليل الماء، وذكر الفريق أن الروبوت قد يتمكن من إنتاج الأكسجين منه مع إمكانية استخدامه في مهمة المريخ المستقبلية.

وقال آندي كوبر، الكيميائي في جامعة ليفربول البريطانية: "إذا فكرت في التحدي المتمثل في الذهاب إلى المريخ، فعليك أن تستخدم موادا محلية. لذلك أرى أن فكرة الروبوت منطقية".