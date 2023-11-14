نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجمع لمئات المتظاهرين في مطار أمستردام دعما لفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجمع مئات المتظاهرين في مطار العاصمة الهولندية أمستردام دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وجلس المتظاهرون على الأرض ورفعوا أعلام فلسطين، وطالبوا برفع الحصار عن أهالي غزة.

دخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع وتكثيف الأحزمة النارية مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 11240 قتيلا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 366 جنديا إسرائيليا.