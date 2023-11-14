نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الحوثيون: لن نتردد باستهداف أي سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر أو أي مكان ابتداء من الآن (فلسطين اليوم) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحوثيون: لن نتردد باستهداف أي سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر أو أي مكان ابتداء من الآن (فلسطين اليوم)

الحوثيون: لن نتردد باستهداف أي سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر أو أي مكان ابتداء من الآن (فلسطين اليوم).. أكدت جماعة الحوثيين، في بيان عاجل، مساء الثلاثاء، أنها لن نتردد باستهداف أي سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر أو أي مكان ابتداءً من الآن، فضلًا عن إطلاق صواريخ باليستية على أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقة إيلات، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

الاحتلال يقتحم بلدات وقرى في محافظة جنين واشتباكات شرسة وعنيفة (فلسطين اليوم)

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بلدات وقرى في محافظة جنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وشرسة.

خطة أمريكية لإخلاء مستشفيات غزة عبر "طرف ثالث" (فلسطين اليوم)

وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، رغبتها في إجلاء مرضى مستشفيات غزة بأمان لتجنب تعرضهم للأذى، مشيرة إلى أنها "ستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإجراء عمليات الإخلاء".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن "لا تريد رؤية أي مدنيين، وبالتأكيد ليس الأطفال في الحاضنات وغيرهم من السكان المعرضين للخطر، في مرمى تبادل إطلاق النار"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "تجري حاليا محادثات مع منظمات إغاثة وأطراف ثالثة بشأن الإخلاء المحتمل".

وتدور معارك حول عدد من المستشفيات، أبرزها مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة، وأدى القتال قرب المستشفيات إلى حصار المرضى وحديثي الولادة والمسعفين، من دون كهرباء ومع قدر متضائل من الإمدادات الطبية.

وتتهم الاحتلال الإسرائيلي، حركة حماس باستخدام المستشفيات كغطاء لمقاتليها، مشيرة إلى أن الحركة "أقامت مركز قيادتها الرئيسي داخل وتحت مستشفى الشفاء"، وفي المقابل، ينفي العاملون في مستشفى الشفاء وحماس الاتهامات الإسرائيلية.

ننشر جدول زيارة رجل بايدن القوي في الشرق الأوسط.. كواليس وأسرار رحلته بشأن حرب الإبادة على غزة (فلسطين اليوم)

مع تصاعد الحرب في قطاع غزة، بدأ كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، الثلاثاء، جولة إلى المنطقة تتضمن زيارة تل أبيب وعدة مدن أخرى، في وقت يعول به خبراء ومراقبون على تلك الجولة في التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، التي تعثرت خلال الأيام الماضية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن 4 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن رحلة ماكجورك إلى الشرق الأوسط "جزء من انخراط إدارة بايدن مع الأطراف الرئيسية بشكل مستمر للحيلولة دون نشوب حرب إقليمية، وضمان إبرام صفقة الإفراج عن الرهائن، مع الوصول إلى اتفاق بشأن وقف أطول للقتال في قطاع غزة المحاصر منذ 40 يوما".

وتأتي جولة ماكجورك تزامنا مع توجيه نحو 400 موظف وسياسي يمثلون نحو 40 وكالة حكومية أمريكية، خطابا إلى الرئيس الأمريكي، احتجاجا على سياسات دعم إسرائيل في الحرب الراهنة، حيث طالبوه بالعمل على وقف فوري لإطلاق النار، مع دفع إسرائيل إلى القبول بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يرزح تحت وطأة أزمة إنسانية فادحة.

كما تأتي كذلك في أعقاب الرحلات المماثلة التي أجراها كلا من مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يتوقف ماكجورك في بروكسل في طريقه إلى المنطقة، للتنسيق مع الناتو والحلفاء الأوروبيين بشأن تطورات الحرب في غزة.

جدول زيارة ماكجورك

وفق مصادر إسرائيلية، فمن المنتظر أن يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي خلال ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، إضافة إلى مسؤولين بأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، لمناقشة تطورات الحرب.

وفق "أكسيوس"، فإن زيارة ماكغورك تتضمن أيضا المملكة العربية السعودية والأردن، وقطر التي تلعب دورا في الوساطة بين بشأن قضية الرهائن.

يتوقع أن يزور المسؤول الأميركي البحرين نهاية الأسبوع المقبل، لحضور النسخة التاسعة عشرة من مؤتمر "حوار المنامة 2023"، لمناقشة قضايا السياسة الخارجية والدفاع والأمن.

من هو ماكجورك؟

في مطلع 2021، عين جو بايدن الدبلوماسي بريت ماكجورك مسؤولا عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي.

كان المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص بالتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

كان مقررا أن يترك ماكجورك المنصب في منتصف فبراير 2019، لكنه أعلن استقالته في 2018 بعد قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

شغل أيضا منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران، وقاد خلال الفترة من أكتوبر 2014 حتى يناير 2016 مفاوضات سرية مع إيران أدت إلى تبادل الأسرى وإطلاق سراح 4 أميركيين من إيران.

عمل في وقت سابق في عهد الرئيس جورج دبليو بوش في منصب المساعد الخاص لبوش، ثم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران، أما في عهد أوباما فعمل ككبير مستشاري مجلس الأمن القومي وسفير الولايات المتحدة في العراق.

شارك ماكجورك مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بشكل كبير في الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

عائلات الأسرى المحتجزين في غزة توجه رسالة لـ مسؤولي الاحتلال (فلسطين اليوم)

وطالبت عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، إسرائيل باتفاق "الليلة" للإفراج عنهم، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

اقرأ أيضًا.. صفقة تبادل الأسرى.. لأول مرة تفاصيل جديدة بشأن إطلاق سراح المحتجزين.. إسرائيل تتلاعب وكتائب القسام تضع شروطا صارمة

بيان فلسطيني عاجل بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة (فلسطين اليوم)

وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية أولا وفورا وقبل كل شيء.

وأضاف أبو ردينة في بيان له نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية أنه على المجتمع الدولي القيام بممارسة الضغط الجاد والسريع لتحقيق وقف إطلاق النار، ومنع استمرار هذا العدوان اليومي الذي أدى لاستشهاد وجرح الآلاف من أبناء شعبنا، ودمار واسع غير مسبوق.

وأشار إلى ضرورة ترجمة الرفض المتزايد الرسمي والشعبي الدولي للجرائم الإسرائيلية، خاصة وأن جميع الدول العربية والصديقة في العالم تجمع على ضرورة وقف العدوان، مترافقا مع الاحتجاجات الكبيرة والمظاهرات المستمرة في عواصم العالم، مع بداية التحول في الموقف الأوروبي المهم بخصوص ضرورة وقف إطلاق النار، وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي دعا فيها إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه لا شرعية أو مبرر لقتل الأطفال والنساء وكبار السن، ويجب أن يترجم هذا التحول على الأرض بوقف العدوان الإسرائيلي الذي يصر على ارتكاب الجرائم بشكل لا يمكن وصفه.

وقال أبو ردينة: "نشيد ونحيي المواقف الإيجابية والشجاعة التي خرجت في كل مكان لدعم الحق الفلسطيني ووقف الجرائم التي كان آخرها في خان يونس ومدينة طولكرم، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

الاحتلال يحطم زجاج مركبات مواطنين في قرية حوسان غرب ببيت لحم (فلسطين اليوم)

وحطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، زجاج مركبات مواطنين في قرية حوسان غرب ببيت لحم.

جيش الاحتلال يطلق قنابل الإنارة بمحيط مستشفى المعمداني في غزة (فسطين اليوم)

كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قنابل الإنارة في محيط مستشفى المعمداني في غزة.

ارتفاع قتلى قصف الاحتلال على غزة.. 25 مستشفى "خارج الخدمة" (فلسطين اليوم)

وأعلنت حكومة حماس، الثلاثاء، أن حصيلة قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة ارتفعت إلى 11320 قتيلا، وذلك في اليوم التاسع والثلاثين من الحرب.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن حصيلة الشهداء بلغت 11320، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، مضيفًا أن عدد الشهداء في المجال الصحي بلغ 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف. كما لقي 22 من رجال الدفاع المدني و51 صحفيا حتفهم، وأن "عدد الإصابات بلغ 29200 إصابة، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء"، وأنه "في ظل استهداف جيش الاحتلال المركز على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 25 مستشفى و52 مركزا صحيا، كما استهدف الاحتلال 55 سيارة إسعاف".

وشدد على أن الحرب "على المستشفيات مستمرة، فهي في دائرة الاستهداف وإطلاق النار والصواريخ والقذائف، فلم يتركوا مكانا إلا استهدفوه أو دمروه بالطائرات أو الدبابات أو بإطلاق النار أو بالقذائف الحارقة".

واعتبرت حكومة حماس أن إسرائيل تمارس "حرب إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، من خلال قصفه بكافة أنواع الأسلحة".