القسّام: مقتل 9 جنود صهاينة وتدمير 22 آلية

القسّام: مقتل 9 جنود صهاينة وتدمير 22 آليةأعلنت كتائب القسّام، اليوم الثلاثاء، أنّها قضت على 9 جنود صهاينة، ودّمروا 22 آلية للاحتلال كلياً أو جزئياً في محاور التوغل في قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق، قضى مقاتلوا القسّام على 7 جنود إسرائيليين "من مسافة صفر" في محور شمالي مدينة غزة، واستهدفت ناقلة جُند ودبابة إسرائيليتين بقذائف من طراز "الياسين 105"، الأمر الذي أدّى إلى اشتعال النيران فيهما.

وقالت القسّام إنّها استهدفت دبابة وجرّافة إسرائيليتين شمالي غربي مدينة غزة بقذيفتين من طراز "تاندوم" و"الياسين 105".

وإلى الغرب من مدينة غزّة، استهدفت القسّام 3 آليات إسرائيلية بقذائف من طراز "الياسين 105" عند عصر اليوم. وعند المغرب أيضاً استهدفت القسّام 3 آليات إسرائيلية غربي مدينة غزة بقذائف من طراز "الياسين 105".

وفي جنوبي غربي غزة، استهدف مقاتلو القسّام قوّةً إسرائيلية مُتحصّنة في مبنىً بقذيفة من طراز "TBG". ودكّوا القوات الإسرائيلية المتوغّلة شرقي جحر الديك بمنظومة صواريخ من طراز "رجوم" من عيار 114 ملم، وكذلك استهخدفوا دبابتين إسرائيليتين بقذائف من طراز "الياسين 105".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت القسّام أنّ مقاوميها قتلوا جنديين إسرائيليين "من مسافة صفر"، وأصابوا 3 آخرين، في اشتباكٍ مع القوات المتوغلة في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزّة.

وتبنّت كتائب القسّام استهداف دبابتين إسرائيليتين في محور غربي مدينة غزّة بقذائف "الياسين 105"، مُشيرةً إلى أنّ إحداهما هي دبابة "الملك".

وأعلنت القسّام أنّها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية في محيط قطاع غزّة برشقةٍ صاروخية.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّها قصفت الحشود والآليات العسكرية في موقع "كرم أبو سالم" جنوبي قطاع غزّة بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

ودكّت السرايا، بقذائف الهاون، جنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محور جنوبي غربي غزة.

وتواصل المقاومة بقيادة كتائب القسام التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة.

ومنذ بدء التوغل البري، أعلنت كتائب القسام عن تدمير أكثر من 172 آلية عسكرية إسرائيلية واستهداف قوات صهيونية عدة مرات في بيوت إلى جانب قنص العديد من الجنود في محاور التوغل بقطاع غزة.

وأعترفت قوات العدو صباح اليوم بمقتل ثلاثة من جنودها وإصابة آخرين في معارك غزة، ما يرفع الجنود والضباط المعترف رسميا بقتلهم من العدو إلى أكثر من 52 في حين تؤكد المصادر أن العدد أكبر من ذلك بكثير.