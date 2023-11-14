العالم اليوم - ميليشيا الحوثي تقول إنها أطلقت صواريخ على أهداف عسكرية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 11:24 مساءً - قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية إنها أطلقت صواريخ باليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة، منها أهداف حساسة في مدينة إيلات.

وأضاف أن الإطلاق جاء بعد 24 ساعة من عملية عسكرية أخرى نفذتها طائرات مسيّرة على الأهداف الإسرائيلية نفسها. وشدد المتحدث على أن الجماعة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر في مرمى نيران الجماعة.

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