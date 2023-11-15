حفيد نيلسون مانديلا: حكومة جنوب إفريقيا تخطط لفرض عقوبات على إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - قال المحلل الإجتماعي والإقتصادي الجنوب إفريقي مايبوي مانديلا، حفيد الرئيس السابق الراحل نيلسون مانديلا، لقناة RT، إن حكومة جنوب إفريقيا تخطط لفرض عقوبات على إسرائيل.

كما دعا مايبوي مانديلا، المجتمع الدولي إلى دعم الفلسطينيين وإغلاق السفارات الإسرائيلية في بلدانهم.

وأوضح: "الوضع في قطاع غزة أسوأ بكثير، ما دام أن إسرائيل تفعل الشر ولا ترى أي خطأ فيما تفعله بالشعب الفلسطيني، فلا ينبغي لسفاراتها أن تعمل معنا.. كما يجب إزالة المنتجات الموجودة في المتاجر، إذا كانت من إسرائيل".

هذا ودعت الحكومة البريطانية إسرائيل إلى احترام حرمة المستشفيات في قطاع غزة، ومنح المدنيين الحماية التي يقرها القانون الدولي.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات على عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع، حيث أعلن مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، أن "179 جثة على الأقل بينها جثث سبعة أطفال خدج، دفنت في قبر جماعي" في حرم المستشفى.

فيما دعت "هيومن رايتس ووتش" إلى التحقيق في القصف الإسرائيلي لمستشفيات غزة باعتبارها جرائم حرب"، مشيرة إلى أن "إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي أدلة على استخدام "حماس" المستشفيات لأغراض عسكرية".