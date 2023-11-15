الاحتلال يطوق مجمع الشفاء في غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تطويق آليات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي من كل الاتجاهات، وسط قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف.
ونقلت قناة الجزيرة عن طبيب في مجمع الشفاء، أن هناك إطلاق نار من مختلف الاتجاهات في هذه الأثناء على المجمع.
وأضاف الطبيب، أنهم غير قادرين على التنقل بين أقسام المجمع جراء القصف الكثيف من مختلف الاتجاهات.
وأبدى الطبيب تخوفه من اقتحام مجمع الشفاء الطبي في أي وقت بعد محاصرته.
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