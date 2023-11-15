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أحمد جودة - القاهرة - جيش الاحتلال: ربما تم إخلاء الأسرى من مستشفى الرنتيسي عبر الممرات الآمنة

عاجل - إخلاء مستشفى القدس بالكامل بعد حصار 10 أيام، بعد حصار دام 10 أيام، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إخلاء مستشفى القدس بالكامل، وإجلاء جميع المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية المحاصرة في المستشفى.

عاجل - إخلاء مستشفى القدس بالكامل بعد حصار 10 أيام

عاجل - إخلاء مستشفى القدس بالكامل بعد حصار 10 أيام

قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان على صفحته الشخصية فيسبوك: "كان يوما عصيبًا محفوفا بالمخاطر، تمكنا اليوم من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفى القدس، مجبرين بسبب الوضع المأساوي الذي وصل إليه مستشفى القدس، بعد مرور أكثر من عشرة أيام على حصارهم، ومنع الإمدادات الطبية والإنسانية من الوصول إلى مستشفى القدس".

وأضاف: "بعد أن بات المستشفى يشكل خطرا على حياة كل من فيه، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى وفتح النار على من فيه، عدا عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل ونفاد الماء والطعام للمرضى، وبالتالي استحالة الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في ظل هذه الظروف".

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّه تم نقل الجرحى والمرضى، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الجنوب، مُشيرًا إلى أنها تعاني أيضا من قرب نفاذ الوقود وشح المستلزمات الطبية والأدوية.

جيش الاحتلال: ربما تم إخلاء الأسرى من مستشفى الرنتيسي عبر الممرات الآمنة

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنهم مستمرون في استهداف بنية تحتية عسكرية تابعة لحماس في المستشفيات، على غرار ما حدث في مستشفى الرنتيسي.

وأعتقد هاجاري أنه ربما تمَّ إخراج الأسرى من مستشفى الرنتيسي عبر ممرات آمنة أو أنفاق، مؤكدًا أنهم يعملون مع الجهات المختصة لاستعادة الأسرى ولن يفوتوا أي فرصة لذلك.

وزعم هاجاري أن الاحتلال يعلم بما يحدث في المستشفيات وسيستمر في كشف جرائم حماس، مشيرًا إلى أن مهمتهم هي تفكيك حماس وبالتالي يجب عليهم العمل في كامل قطاع غزة.

القبة الحديدية تفشل في صد صواريخ حماس

عاجل - إخلاء مستشفى القدس بالكامل بعد حصار 10 أيام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قتل 9 جنود إسرائيليين، وتدمير 22 آلية كليا أو جزئيا بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: “تم قصف تجمع للجنود الصهاينة في بيت حانون بقذائف الهاون من العيار الثقيل، بالإضافة لاستهداف 3 آليات صهيونية غرب مدينة غزة بقذائف (الياسين105)”.