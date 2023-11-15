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أحمد جودة - القاهرة - العاهل الأردني يوجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل: سكان غزة لن يرحلوا

العاهل الأردني يوجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل بشأن سكان غزة، أعلن الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني، اليوم الثلاثاء، أن حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

العاهل الأردني يوجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل بشأن سكان غزة

العاهل الأردني يوجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل بشأن سكان غزة

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى احترام المبادئ الإنسانية قبل أن يصل الوضع إلى نقطة الانهيار الأخلاقي للجميع.

وأكد العاهل الأردني أن مسؤولية قادة العالم، هي مواجهة الحقيقة الكاملة لهذه الأزمة، بغض النظر عن مدى بشاعتها.

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وأشار إلى أن العائلات في غزة تتعرض للقصف وتجبر على مغادرة منازلها دون مأوى فهي ضحايا لعقاب جماعي، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مكان آمن بعد الآن، سواء كان مستشفى أو مدرسة أو مبنى تابع للأمم المتحدة.

الملك عبدالله الثاني: سكان غزة لن يتركوا منازلهم

قال الملك عبدالله الثاني: “إن سكان غزة لن يتركوا منازلهم بسبب منشور أو رسالة نصية تأمرهم بذلك، فهم يعلمون أن المغادرة تعني فقدان الأمل والكرامة وفرصة العودة إلى أرضهم، فقد شهدوا حصول ذلك مع العديد من الفلسطينيين من قبلهم وأسلافهم طوال العقود السبعة الماضية من هذا الصراع”.

وأضاف: "لا يمكن للإسرائيليين الاعتقاد بأن الحلول الأمنية وحدها ستضمن سلامتهم واستمرارهم في حياتهم كالمعتاد، بينما يعيش الفلسطينيون في البؤس والظلم".

الأردن يتخذ موقف صارم تجاه الاحتلال الإسرائيلي

العاهل الأردني يوجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل بشأن سكان غزة

أتخذ الأردن موقف صارم ضد الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، حيث وافق مجلس النواب الأردني على إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للحكومة.

أكد أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، أن جهود الملك عبد الله الثاني ساهمت في تغيير الرأي العام العالمي بخصوص إسرائيل، كما ساعد في التغلب على الرواية الكاذبة لهذا الكيان.

وطلب الصفدي من اللجنة القانونية وضع إطار لتقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعا إلى توسيع هذه الخطوة لتشمل البرلمانات العربية والإسلامية.

وأعلن أن المجلس سيواصل عمله بانتظام من خلال عقد جلسات أسبوعية، وستكون قضية غزة هي الأولى في جدول الأعمال، مؤكدًا أن المقاومة لديها حق تقرير مصيرها وأن الآخرين ليس لهم أي دور في تحديد مسارها، ودعاهم إلى عدم التدخل في شؤونها.