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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى جديدة في غزة

عاجل - قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى جديدة في غزة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات قوية، على محيط مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، ويسعي الاحتلال إلى إخراج جميع مستشفيات غزة عن الخدمة.

إخلاء مستشفى القدس بالكامل بعد حصار 10 أيام

عاجل - قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى جديدة في غزة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان على صفحته الشخصية فيسبوك: "كان يوما عصيبًا محفوفا بالمخاطر، تمكنا اليوم من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفى القدس، مجبرين بسبب الوضع المأساوي الذي وصل إليه مستشفى القدس، بعد مرور أكثر من عشرة أيام على حصارهم، ومنع الإمدادات الطبية والإنسانية من الوصول إلى مستشفى القدس".

وأضاف: "بعد أن بات المستشفى يشكل خطرا على حياة كل من فيه، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى وفتح النار على من فيه، عدا عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل ونفاد الماء والطعام للمرضى، وبالتالي استحالة الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في ظل هذه الظروف".

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّه تم نقل الجرحى والمرضى، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الجنوب، مُشيرًا إلى أنها تعاني أيضا من قرب نفاذ الوقود وشح المستلزمات الطبية والأدوية.

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيدًا، مُنذُ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصابين 31700 جريح.

جيش الاحتلال: ربما تم إخلاء الأسرى من مستشفى الرنتيسي عبر الممرات الآمنة

عاجل - قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى جديدة في غزة

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنهم مستمرون في استهداف بنية تحتية عسكرية تابعة لحماس في المستشفيات، على غرار ما حدث في مستشفى الرنتيسي.

وأعتقد هاجاري أنه ربما تمَّ إخراج الأسرى من مستشفى الرنتيسي عبر ممرات آمنة أو أنفاق، مؤكدًا أنهم يعملون مع الجهات المختصة لاستعادة الأسرى ولن يفوتوا أي فرصة لذلك.

وزعم هاجاري أن الاحتلال يعلم بما يحدث في المستشفيات وسيستمر في كشف جرائم حماس، مشيرًا إلى أن مهمتهم هي تفكيك حماس وبالتالي يجب عليهم العمل في كامل قطاع غزة.