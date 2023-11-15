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أحمد جودة - القاهرة - أفاد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بأن الاشتباكات العنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في شمال قطاع غزة أدت إلى هروب نحو 200 ألف شخص نحو الجنوب خلال العشرة أيام الماضية.

وأوضحت مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن هناك مستشفى واحد فقط في شمال قطاع غزة يظل قادرًا على تقديم الرعاية للمرضى. تتسارع الاشتباكات حول المستشفيات، حيث يجد المرضى والموالون وفرق الإسعاف أنفسهم محاصرين دون كهرباء وإمدادات محدودة.

تتهم إسرائيل حركة حماس بالاستفادة من المستشفيات كدرع لمقاتليها، مزعمة أن الحركة المسلحة قامت بإقامة مركز قيادتها الرئيسي داخل وتحت مستشفى الشفاء، الذي يُعتبر الأكبر في المنطقة المحاصرة، وفي المقابل ينفي العاملون في مستشفى حماس والشفاء هذه الاتهامات التي تطلقها إسرائيل.



الأوضاع غير أمنة في قطاع غزة

فيما يتعلق بالمنطقة الجنوبية لقطاع غزة، تظل الأوضاع غير آمنة، حيث تستمر إسرائيل في تنفيذ غارات جوية متكررة تستهدف ما تعتبره أهدافًا للمسلحين، ولكن غالبًا ما تؤدي إلى خسائر كبيرة بين النساء والأطفال.

ورحل أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مغادرة منازلهم منذ بداية النزاع.

أكثر مدينة حضارية في فلسطين "غزة"

تشكل مدينة غزة أكبر منطقة حضرية في القطاع، المحور الرئيسي للحملة الإسرائيلية التي تهدف إلى تحطيم حركة حماس بعد توغل الجماعة المسلحة في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى اندلاع النزاع.

عاجل- فرار 200 ألف مواطن فلسطيني من شمال قطاع غزة





ضحايا الحرب بقطاع غزة تجاوزوا 11 ألف مواطن فلسطيني

أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 11 ألف فلسطيني، حسبما أفادت وزارة الصحة في غزة، ويتجاوز ثلثي هؤلاء الضحايا نساء وأطفال. ومنذ بداية النزاع، لا تفصل الوزارة بين وفيات المدنيين والمسلحين، وتم تسجيل فقدان نحو 2700 شخص.

فقد قتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل، ويعزى معظم هؤلاء الضحايا إلى هجمات من قبل حركة حماس. في سياق متصل، أُحتجز نحو 240 رهينة إسرائيليًا من قبل مسلحين فلسطينيين وتم نقلهم إلى قطاع غزة.