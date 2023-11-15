العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يبلغ طاقم مجمع الشفاء الطبي بنيته اقتحامه

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يبلغ طاقم مجمع الشفاء الطبي بنيته اقتحامه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 02:20 صباحاً - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية أبلغت بنيتها اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة خلال دقائق، وقالت إنها لن تمس المرضى ولا الطاقم الطبي.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي أبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطلب منها تحركا عاجلا لضمان عدم المساس بأي من المتواجدين في المجمع، الذي يؤوي آلاف النازحين.

وتتواجد القوات الإسرائيلية على أبواب مجمع الشفاء الطبي، وتحاصره من كافة الجهات، وشهدت الساعات الماضية قصفاً وإطلاق نار كثيفين في محيطه.