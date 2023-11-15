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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - قنـاصة الاحـتلال تستهدف مستشفى الشفاء

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية، بالتدخل العاجل لوقف العـدوان على مجمع الشفاء قبل حدوث كارثة، وذلك بعد أن أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إدارة مستشفى الشفاء بشكل رسمي أنها ستقتحم المستشفى في الدقائق القليلة المقبلة.

عاجل| الصحة الفلسطينية تناشد بالتدخل الفوري قبل وقوع مجزرة جديدة

عاجل| الصحة الفلسطينية تناشد بالتدخل الفوري قبل وقوع مجزرة جديدة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة: "الجيش الإسرائيلي اتصل على إدارة المجمع وأبلغها أنه سيقوم باقتحامه خلال الدقائق القادمة".

وناشد أشرف القدرة كافة الدول للتحرك العاجل من أجل إنقاذ المرضى داخل مجمع الشفاء، مُشيرًا إلى أن كافة المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي في دائرة الموت جراء القصف العنيف للجيش الإسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى ناصر

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات قوية، على محيط مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، ويسعي الاحتلال إلى إخراج جميع مستشفيات غزة عن الخدمة.

قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان على صفحته الشخصية فيسبوك: "كان يوما عصيبًا محفوفا بالمخاطر، تمكنا اليوم من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفى القدس، مجبرين بسبب الوضع المأساوي الذي وصل إليه مستشفى القدس، بعد مرور أكثر من عشرة أيام على حصارهم، ومنع الإمدادات الطبية والإنسانية من الوصول إلى مستشفى القدس".

وأضاف: "بعد أن بات المستشفى يشكل خطرا على حياة كل من فيه، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى وفتح النار على من فيه، عدا عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل ونفاد الماء والطعام للمرضى، وبالتالي استحالة الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في ظل هذه الظروف".

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّه تم نقل الجرحى والمرضى، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الجنوب، مُشيرًا إلى أنها تعاني أيضا من قرب نفاذ الوقود وشح المستلزمات الطبية والأدوية.

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيد

عاجل| الصحة الفلسطينية تناشد بالتدخل الفوري قبل وقوع مجزرة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيدًا، مُنذُ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصابين 31700 جريح.

