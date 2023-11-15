نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي:: ننفذ عملية دقيقة.. وحماس تنفي عسكرة المستشفيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قوات الجيش الإسرائيلي أنّ وحداته تنفّذ عملية عسكرية "دقيقة ومحدّدة الهدف" ضدّ حركة حماس "في منطقة محدّدة" داخل مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة، أكبر مستشفى في قطاع غزة.

بيان الجيش الإسرائيلي

وعبر بيانه أكد الجيش الإسرائيلي أن وحداته تنفّذ عملية دقيقة ومحدّدة الهدف ضدّ حماس في منطقة محدّدة في مستشفى الشفاء، مشيرًا: "نعتمد على معلومات استخباراتية وضرورات عملياتية".

بدوره قال أفيخاي أدرعي المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور بالعربية على منصّة إكس (تويتر سابقًا) إنّه "تمّ ابلاغ مديرية المستشفى مسبقًا عن توقيف الدخول إلى المجمّع".

وأضاف "في مرحلة لاحقة من العملية، يتوقّع نقل حاضنات إلى المستشفى، بالإضافة إلى عتاد طبّي وتركيبات حليب الرضّع".

حماس تنفي عسكرة المستشفيات

من جانبها نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاتّهامات التي وجّهتها إليها الولايات المتّحدة باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لغايات عسكرية.

وكانت أعلنت الإدارة البيضاوية أن لديها معلومات استخباراتية خاصة تشير إلى استخدام حركة حماس لمستشفى الشفاء في غزة كمركز لتنسيق عملياتها العسكرية، وربما كتخزين للأسلحة، معتبرة ذلك جريمة حرب.

وأكدت حماس، في بيان لها مساء الثلاثاء، أن قوات مقاتلي كتائب القسَّام لم تقم بعسكرة أو تحويل المستشفيات التي تعالج الجرحى معسكرات أو معاقل لشن الهجوم، مشيرة أنّ هذه "محض أكاذيب".

وتابع بيان حماس أنَّ ما أثير من معلومات كاذبة، يعد بمثابة ضوء أخضر أميركي لارتكاب إسرائيل مزيدًا من المجازر الوحشيّة بحقّ المستشفيات.

ومن جابها كانت وزارة الصحة الفلسطينية، طالبت بالتدخل العاجل لوقف العـدوان على مجمع الشفاء قبل حدوث كارثة، وذلك بعد أن أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إدارة مستشفى الشفاء بشكل رسمي أنها ستقتحم المستشفى في الدقائق القليلة المقبلة.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيدًا، مُنذُ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصابين 31700 جريح.

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