نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء الطبي.. متابعة لحظة بلحظة (محدث) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي غرب قطاع غزة، وذلك تواصلا للعدوان المستمر على القطاع الذي يدخل في يومه الـ40.

ويستعرض موقع “دوت الخليج”، تفاصيل ما يجرى في مجمع الشفاء الطبي حاليا لحظة بلحظة بشكل محدث في التالي:

- الاحتلال يطلب في اتصال هاتفي من مدير الصحة في غزة والموجود بمستشفى الشفاء الامتثال لأوامر قواته ومدير الصحة يرفض

- مدير الصحة في غزة: الاحتلال يقتحم أجزاء من مجمع الشفاء من الجانب الغربي

- حماس: نحمل إسرائيل وبايدن مسؤولية اقتحام مستشفى الشفاء

- المتحدث باسم الصحة في غزة: لا يوجد شيء يستدعي إطلاق النار داخل مستشفى الشفاء لعدم وجود أي شكل من أشكال المقاومة فيه، وما يقوم به الجيش الإسرائيلي يشكل إرهابًا للموجودين في المجمع

- وزارة الصحة الفلسطينية: نحمل القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي

- مدير عام صحة غزة د.منير البرش: نسمع صوت تحرك للدبابات وأصوات إطلاق نار داخل مستشفى الشفاء

- وسائل إعلام إسرائيلية: تم إبعاد جميع الصحفيين المتواجدين في محيط الشفاء خارج أسوار المستشفى

- رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء أحمد مخللاتي: كل من حاول مغادرة المستشفى خلال الأيام الماضية تم قنصه وإطلاق النار عليه

- إسرائيل تقول إن قواتها تنفذ عملية ضد حماس في مستشفى الشفاء بغزة، والعملية يتم تنفيذها في "منطقة محددة"

- قذيفة إسرائيلية تستهدف قسم العناية الحثيثة في مستشفى الشفاء

- الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء الطبي بغزة

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ إدارة مجمع الشفاء الطبي بشكل رسمي أنه سيقتحم المجمع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة في تصريحات صحفية، إن "جيش الاحتلال اتصل على إدارة المجمع وأبلغها أنه سيقوم باقتحامه خلال الدقائق القادمة".

وأضاف: "الاحتلال تواصل معنا عبر الهاتف وطالبنا بعدم الاقتراب من نوافذ أو أبواب مشفى الشفاء".

وأوضح أن "1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح موجودون داخل الشفاء الآن".

وتابع القدرة، أن "حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية في داخل المستشفى".

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الاحتلال، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته "حكومة غزة" مرارا.

وتتعرض مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ ما يفاقم من الوضع الكارثي، خاصة في الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى وفاة مرضى وجرحى، بينهم أطفال.

ومنذ العدوان على غزة، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.