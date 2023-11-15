عاجل - مشاهدة فيديو سقوط "بايدن" من على مدرج طائرته وإصابته بـ "سكتة قلبية".. اعرف حقيقة الأمر

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة فيديو سقوط "بايدن" من على مدرج طائرته وإصابته بـ "سكتة قلبية".. اعرف حقيقة الأمر

مشاهدة فيديو سقوط "بايدن" من على مدرج طائرته وإصابته بـ "سكتة قلبية".. اعرف حقيقة الأمر.. تداول عدد من مستخدمي منصة إكس X (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو لحظة سقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن من مدرج طائرته الرئاسية وإصابته بسكتة قلبية أثناء نزوله من على متن طائرته.

وأكدت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، أن الفيديو المنشور عبر منصة إكس X (تويتر سابقًا)، قديمًا ولا أساس له من الصحة في الوقت الحالي، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي عندما ظهر مقطع فيديو له كان يتوجه إلى كاليفورنيا للقاء رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

البيت الأبيض يعلق على اقتحام الاحتلال مجمع الشفاء الطبي: يجب حماية المستشفيات والمرضى (فلسطين اليوم)

وعلق البيت الأبيض، على اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، مؤكدًا أنه يجب حماية المستشفيات والمرضى، حسب ما أعلنته رويترز.

جيش الاحتلال عن اقتحام مجمع الشفاء: نحن بمهمة وربما نصل إلى مكان نهزم فيه حماس ونطلق سراح الرهائن (فلسطين اليوم)

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، أن سبب دخول الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي قائلًا: "نحن بمهمة وربما نصل إلى مكان نهزم فيه حماس ونطلق سراح الرهائن"، حسب تصريحاته لـCNN.

أول رد رسمي من حماس على إسرائيل بعد اقتحام مجمع الشفاء الطبي (فلسطين اليوم)

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية (حركة حماس)، في بيان نشرته فجر اليوم الأربعاء، أنها تحمّل دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وقال بيان الحركة: "نحمل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة، وسيحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معه في قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزل".

وأضاف: "إن تبني البيت الأبيض والبنتاجون لرواية الاحتلال الكاذبة، والزاعمة باستخدام المقاومة لمجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية، كان بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين لإجبارهم قسرا على النزوح من الشمال إلى الجنوب لاستكمال مخطط الاحتلال الرامي لتهجير شعبنا كما جاء على لسان العديد من وزراء الكيان المحتل".

وشدد بيان حماس، على أن "صمت الأمم المتحدة، وخُذلان العديد من الدول والأنظمة، لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التمسك بأرضه، وحقوقه الوطنية المشروعة، وسنبقى على عهدنا لشعبنا باستمرار الدفاع عنهم وعن حقوقهم بكل قوة، وسيدفع الاحتلال الثمن غاليا عن جرائمه واعتدائه على أطفالنا ونسائنا ومقدساتنا، فغزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة، وإن غدًا لناظره قريب".

ماذا حدث بين بايدن ونتنياهو بعد اقتحام الاحتلال مجمع الشفاء الطبي؟ (فلسطين اليوم)

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو جهود تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ومن بينهم أطفال وأمريكيون.

بعد اقتحام مجمع الشفاء الطبي.. اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو (فلسطين اليوم)

وأعلن البيت الأبيض، إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، آخر التطورات في إسرائيل وغزة.

الإعلام الحكومي في غزة: اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء جريمة حرب (فلسطين اليوم)

وأكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني إسماعيل الثوابتة، أن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي جريمة حرب.

أول تعليق من الجهاد الإسلامي على اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي (فلسطين اليوم)

كما أعلن الجهاد الإسلامي، حسب وسائل إعلام فلسطينية، عجز الاحتلال الإسرائيلي عن تحقيق أي أهداف عسكرية في غزة لذلك يستقوي على المدنيين والمرضى بمستشفى الشفاء.

جريمة جديدة.. "الصحة الفلسطينية" تستغيث وتصدر بيانا مهما بشأن اقتحام الاحتلال مجمع الشفاء الطبي (فلسطين اليوم)

وحملت وزارة الصحة الفلسطينية، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة.

وحملت الكيلة في بيان صحفي فجر اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع.

وحذرت من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي إذا ما نفذ جيش الاحتلال اقتحامًا لمجمع الشفاء الطبي.

مجزرة جديدة.. جيش الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء الطبي (فلسطين اليوم)

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، وكارثة محققة تهز عرش قطاع غزة عقب اقتحام المستشفى، نظرًا لوجود عدد كبير من المواطنين بداخلها فضلًا عن عدد كبير من الأطفال حديثي الولادة والمصابين نتيجة الأعمال الإجرامية وحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

الاحتلال يطلق وابل من الرصاص على نوافذ ومداخل مجمع الشفاء الطبي بشكل عشوائي (فلسطين اليوم)

أكد أحد الأطباء المتطوعين داخل مستشفى الشفاء، إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص بشكل عشوائي على النوافذ ومداخل المجمع الطبي.

دبابات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة (فلسطين الآن)

اقتحمت دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي والجرافات، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، داخل حرم مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

جيش الاحتلال يعلن اقتحامه الآن جزءا من مجمع الشفاء في غزة (فلسطين اليوم)

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، اقتحامه الآن جزءًا من مجمع الشفاء في مدينة غزة.

من سيمنع مجزرة غزة قبل فوات الآوان؟.. الاحتلال سيقتحم مستشفى الشفاء (فلسطين اليوم)

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، اقتحام مستشفى الشفاء بعد قليل.

واستغاث مسؤولو الصحة في قطاع غزة، بقادة الدول في الشرق الأوسط والعالم العربي والغربي.

صحيفة أمريكية تحسم الجدل بشأن قذيفة مستشفى الشفاء: "جيش الاحتلال أطقها على قسم الولادة" (فلسطين اليوم)

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، خلال تحقيق لها بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وإطلاق قذيفة على مستشفى الشفاء، أن قذيفة من جيش الاحتلال سقطت على مبنى قسم الولادة في مستشفى الشفاء، وادعاء جيش الاحتلال أن الفصائل الفلسطينية أسقطت قذيفة بالخطأ على مبنى الشفاء غير صحيح.

وكشفت الصحيفة الأمريكية، عن حقيقة سقوط قذيفة من الفصائل الفلسطينية على مستشفى الشفاء خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن القذائف التي سقطت على مستشفى الشفاء الأيام الماضية مصدرها جيش الاحتلال.

أول رد رسمي من حماس على أمريكا بشأن إجلاء مستشفيات قطاع غزة (فلسطين اليوم)

أكد القيادي في حركة حماس باسم نعيم، تعليقًا على تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إجلاء مرضى مستشفيات قطاع غزة، أن الاحتلال فشل بعد 5 سنوات في معرفة مصير شاليط واضطر للتفاوض معنا، بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفيات عدة وليس مجمع الشفاء فقط، مشيرًا إلى أن احتمال وجود أنفاق في المستشفيات لا يبرر قصفها بمن فيها.

وأوضح القيادي في حركة حماس، أن هناك أنفاق في غزة للمقاومة لكننا حريصون على أمن شعبنا، وأن المستشفيات يقيم فيها 70 ألف نازح فليس معقولًا إدارة عملًا عسكريًا منها.

ونفى القيادي في حركة حماس، بشدة كل الادعاءات الأمريكية بشأن المستشفيات، وأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدمت عددًا من الأكاذيب وانكشفت لاحقًا، ويمكننا استقبال أي لجنة دولية محايدة للاطلاع على الأوضاع في المستشفيات.

الهلال الأحمر يعلن إجلاء المرضى والجرحى وذويهم والطواقم الطبية من مستشفى القدس (فلسطين اليوم)

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الثلاثاء، تمكنهم من إجلاء المرضى والجرحى وذويهم والطواقم الطبية من مستشفى القدس في قطاع غزة.

الاحتلال يطوق مجمع الشفاء وسط قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف (فلسطين اليوم)

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال يطوق مجمع الشفاء وسط قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف.

الحوثيون: لن نتردد باستهداف أي سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر أو أي مكان ابتداء من الآن (فلسطين اليوم)

وأكدت جماعة الحوثيين، في بيان عاجل، مساء الثلاثاء، أنها لن نتردد باستهداف أي سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر أو أي مكان ابتداءً من الآن، فضلًا عن إطلاق صواريخ باليستية على أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقة إيلات، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

الاحتلال يقتحم بلدات وقرى في محافظة جنين واشتباكات شرسة وعنيفة (فلسطين اليوم)

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بلدات وقرى في محافظة جنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وشرسة.

خطة أمريكية لإخلاء مستشفيات غزة عبر "طرف ثالث" (فلسطين اليوم)

وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، رغبتها في إجلاء مرضى مستشفيات غزة بأمان لتجنب تعرضهم للأذى، مشيرة إلى أنها "ستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإجراء عمليات الإخلاء".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن "لا تريد رؤية أي مدنيين، وبالتأكيد ليس الأطفال في الحاضنات وغيرهم من السكان المعرضين للخطر، في مرمى تبادل إطلاق النار"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "تجري حاليا محادثات مع منظمات إغاثة وأطراف ثالثة بشأن الإخلاء المحتمل".

وتدور معارك حول عدد من المستشفيات، أبرزها مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة، وأدى القتال قرب المستشفيات إلى حصار المرضى وحديثي الولادة والمسعفين، من دون كهرباء ومع قدر متضائل من الإمدادات الطبية.

وتتهم الاحتلال الإسرائيلي، حركة حماس باستخدام المستشفيات كغطاء لمقاتليها، مشيرة إلى أن الحركة "أقامت مركز قيادتها الرئيسي داخل وتحت مستشفى الشفاء"، وفي المقابل، ينفي العاملون في مستشفى الشفاء وحماس الاتهامات الإسرائيلية.

ننشر جدول زيارة رجل بايدن القوي في الشرق الأوسط.. كواليس وأسرار رحلته بشأن حرب الإبادة على غزة (فلسطين اليوم)

مع تصاعد الحرب في قطاع غزة، بدأ كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، الثلاثاء، جولة إلى المنطقة تتضمن زيارة تل أبيب وعدة مدن أخرى، في وقت يعول به خبراء ومراقبون على تلك الجولة في التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، التي تعثرت خلال الأيام الماضية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن 4 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن رحلة ماكجورك إلى الشرق الأوسط "جزء من انخراط إدارة بايدن مع الأطراف الرئيسية بشكل مستمر للحيلولة دون نشوب حرب إقليمية، وضمان إبرام صفقة الإفراج عن الرهائن، مع الوصول إلى اتفاق بشأن وقف أطول للقتال في قطاع غزة المحاصر منذ 40 يوما".

وتأتي جولة ماكجورك تزامنا مع توجيه نحو 400 موظف وسياسي يمثلون نحو 40 وكالة حكومية أمريكية، خطابا إلى الرئيس الأمريكي، احتجاجا على سياسات دعم إسرائيل في الحرب الراهنة، حيث طالبوه بالعمل على وقف فوري لإطلاق النار، مع دفع إسرائيل إلى القبول بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يرزح تحت وطأة أزمة إنسانية فادحة.

كما تأتي كذلك في أعقاب الرحلات المماثلة التي أجراها كلا من مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يتوقف ماكجورك في بروكسل في طريقه إلى المنطقة، للتنسيق مع الناتو والحلفاء الأوروبيين بشأن تطورات الحرب في غزة.

جدول زيارة ماكجورك

وفق مصادر إسرائيلية، فمن المنتظر أن يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي خلال ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، إضافة إلى مسؤولين بأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، لمناقشة تطورات الحرب.

وفق "أكسيوس"، فإن زيارة ماكغورك تتضمن أيضا المملكة العربية السعودية والأردن، وقطر التي تلعب دورا في الوساطة بين بشأن قضية الرهائن.

يتوقع أن يزور المسؤول الأميركي البحرين نهاية الأسبوع المقبل، لحضور النسخة التاسعة عشرة من مؤتمر "حوار المنامة 2023"، لمناقشة قضايا السياسة الخارجية والدفاع والأمن.

من هو ماكجورك؟

في مطلع 2021، عين جو بايدن الدبلوماسي بريت ماكجورك مسؤولا عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي.

كان المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص بالتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

كان مقررا أن يترك ماكجورك المنصب في منتصف فبراير 2019، لكنه أعلن استقالته في 2018 بعد قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

شغل أيضا منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران، وقاد خلال الفترة من أكتوبر 2014 حتى يناير 2016 مفاوضات سرية مع إيران أدت إلى تبادل الأسرى وإطلاق سراح 4 أميركيين من إيران.

عمل في وقت سابق في عهد الرئيس جورج دبليو بوش في منصب المساعد الخاص لبوش، ثم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران، أما في عهد أوباما فعمل ككبير مستشاري مجلس الأمن القومي وسفير الولايات المتحدة في العراق.

شارك ماكجورك مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بشكل كبير في الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

عائلات الأسرى المحتجزين في غزة توجه رسالة لـ مسؤولي الاحتلال (فلسطين اليوم)

وطالبت عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، إسرائيل باتفاق "الليلة" للإفراج عنهم، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

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بيان فلسطيني عاجل بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة (فلسطين اليوم)

وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية أولا وفورا وقبل كل شيء.

وأضاف أبو ردينة في بيان له نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية أنه على المجتمع الدولي القيام بممارسة الضغط الجاد والسريع لتحقيق وقف إطلاق النار، ومنع استمرار هذا العدوان اليومي الذي أدى لاستشهاد وجرح الآلاف من أبناء شعبنا، ودمار واسع غير مسبوق.

وأشار إلى ضرورة ترجمة الرفض المتزايد الرسمي والشعبي الدولي للجرائم الإسرائيلية، خاصة وأن جميع الدول العربية والصديقة في العالم تجمع على ضرورة وقف العدوان، مترافقا مع الاحتجاجات الكبيرة والمظاهرات المستمرة في عواصم العالم، مع بداية التحول في الموقف الأوروبي المهم بخصوص ضرورة وقف إطلاق النار، وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي دعا فيها إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه لا شرعية أو مبرر لقتل الأطفال والنساء وكبار السن، ويجب أن يترجم هذا التحول على الأرض بوقف العدوان الإسرائيلي الذي يصر على ارتكاب الجرائم بشكل لا يمكن وصفه.

وقال أبو ردينة: "نشيد ونحيي المواقف الإيجابية والشجاعة التي خرجت في كل مكان لدعم الحق الفلسطيني ووقف الجرائم التي كان آخرها في خان يونس ومدينة طولكرم، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

الاحتلال يحطم زجاج مركبات مواطنين في قرية حوسان غرب ببيت لحم (فلسطين اليوم)

وحطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، زجاج مركبات مواطنين في قرية حوسان غرب ببيت لحم.

جيش الاحتلال يطلق قنابل الإنارة بمحيط مستشفى المعمداني في غزة (فسطين اليوم)

كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قنابل الإنارة في محيط مستشفى المعمداني في غزة.

ارتفاع قتلى قصف الاحتلال على غزة.. 25 مستشفى "خارج الخدمة" (فلسطين اليوم)

وأعلنت حكومة حماس، الثلاثاء، أن حصيلة قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة ارتفعت إلى 11320 قتيلا، وذلك في اليوم التاسع والثلاثين من الحرب.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن حصيلة الشهداء بلغت 11320، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، مضيفًا أن عدد الشهداء في المجال الصحي بلغ 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف. كما لقي 22 من رجال الدفاع المدني و51 صحفيا حتفهم، وأن "عدد الإصابات بلغ 29200 إصابة، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء"، وأنه "في ظل استهداف جيش الاحتلال المركز على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 25 مستشفى و52 مركزا صحيا، كما استهدف الاحتلال 55 سيارة إسعاف".

وشدد على أن الحرب "على المستشفيات مستمرة، فهي في دائرة الاستهداف وإطلاق النار والصواريخ والقذائف، فلم يتركوا مكانا إلا استهدفوه أو دمروه بالطائرات أو الدبابات أو بإطلاق النار أو بالقذائف الحارقة".

واعتبرت حكومة حماس أن إسرائيل تمارس "حرب إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، من خلال قصفه بكافة أنواع الأسلحة".