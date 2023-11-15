العالم اليوم - اقتحام مستشفى الشفاء.. السلطة تعتبره "جريمة بحق الإنسانية"

انتم الان تتابعون خبر اقتحام مستشفى الشفاء.. السلطة تعتبره "جريمة بحق الإنسانية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 06:21 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية ضد نشطاء حركة حماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، وطالب جميع أعضاء الحركة في المستشفى بالاستسلام، وبينما اعتبرت السلطة الفلسطينية عملية الاقتحام بأنها "جريمة ضد الإنسانية"، حملت حماس إسرائيل والرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولية الاقتحام.

وبعد مرور 5 أسابيع منذ بدأت إسرائيل هجومها على غزة، أصبح مصير مستشفى الشفاء مثار قلق دولي بسبب تدهور الأوضاع فيه. وأثارت محنة المدنيين في غزة دعوات لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

تفاصيل الأحداث الأخيرة

قبل بدء عملية الاقتحام بأقل من ساعة، وتحديدا حوالي الساعة الواحدة فجرا بالتوقيت المحلي، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن إسرائيل أبلغت المسؤولين في القطاع بأنها ستقتحم مجمع مستشفى الشفاء "خلال دقائق".

وأضاف "الاحتلال لم يحدد ما إذا كان سيدخل المجمع"، مشيرا إلى أن إسرائيل قالت "إنه خلال دقائق سيقتحم مجمع الشفاء الطبي ولكن كيفية الاقتحام وآلية ونوايا الاقتحام لا نعلم".

وتابع القدرة قائلا "أبلغنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وما طلبه الاحتلال حتى يكون لدى الجميع الحذر بعدم التواجد".

ماذا قالت إسرائيل؟

الجيش الإسرائيلي يبلغ طاقم مجمع الشفاء الطبي بنيته اقتحامه.

قبل اقتحامه.. إسرائيل تدعو جميع عناصر حماس في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة إلى الاستسلام.

نقلت رويترز عن إسرائيل قولها إن العملية في مستشفى الشفاء "تعتمد على معلومات استخباراتية وضرورة تشغيلية".

إسرائيل قالت إن العملية يتم تنفيذها في "منطقة محددة" في المستشفى.

إسرائيل قالت إن قواتها تنفذ عملية ضد حماس في مستشفى الشفاء بغزة.

ماذا قال البيت الأبيض؟

قالت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، إن لديها معلومات مخابراتية تدعم الاستنتاجات التي توصلت إليها إسرائيل حول مجمع الشفاء الطبي.

وقال البيت الأبيض، تعليقاً على اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء:

لديه معلومات بأن حماس والجهاد استخدمتا المستشفيات لعملياتهما ولاحتجاز المختطفين.

لديه معلومات بأن حماس استخدمت المستشفيات في غزة لإخفاء أسلحة.

بايدن ونتنياهو ناقشا الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

لا يؤيد قصف المستشفيات جوا ولا يريد رؤية معركة بالأسلحة النارية فيها.

من الواجب حماية المستشفيات والمرضى.

ماذا قالت حركة حماس؟

من ناحيتها، قالت حماس، اليوم الأربعاء، إن "تبني البيت الأبيض والبنتاغون لرواية الاحتلال الكاذبة والزاعمة باستخدام المقاومة لمجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية كان بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين".

وأضافت "نحمّل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي".

حماس تقول إن آليات عسكرية إسرائيلية تطوق مجمع الشفاء الطبي بغزة من كل الاتجاهات وسط قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف.

عشرات الجنود دخلوا قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء والدبابات دخلت حرم المجمع الطبي.

نقلت فرانس برس عنها قولها إنها تحمّل بايدن "كامل المسؤولية" عن العملية العسكرية الإسرائيلية بمستشفى الشفاء.

حماس قالت إن تصريحات البيت الأبيض عن مشافي غزة هي لحفز إسرائيل على ارتكاب مجازر جديدة فيها.

وزيرة الصحة الفلسطينية قالت:

وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة:

الجيش الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى.

نحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مستشفى الشفاء بغزة.

وتقول إسرائيل إن حماس لديها مركز قيادة تحت مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في غزة، وتستخدم المستشفى والأنفاق الموجودة تحته في العمليات العسكرية واحتجاز الرهائن. وتنفي حماس ذلك.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر لشبكة سي.إن.إن بأن المستشفى والمجمع كانا بالنسبة لحماس "محورا مركزيا لعملياتها وربما حتى القلب النابض وربما حتى مركز الثقل".

ماذا قالت الأمم المتحدة؟

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه منزعج للغاية من "الخسائر الفادحة في الأرواح" في المستشفيات. وأضاف المتحدث للصحفيين "باسم الإنسانية، يدعو الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

الناطق باسم الأمين للأمم المتحدة: ما يحدث في غزة يتحول إلى كارثة إنسانية أمام أعيننا.

الناطق باسم الأمم المتحدة: الأمين العام للمنظمة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة "باسم الإنسانية".

ماذا يقول القانون الدولي؟

يقول مسؤولون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن استهداف إسرائيل لمستشفى الشفاء يثير تساؤلات حول كيفية تفسيرها للقوانين الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الطبية وآلاف النازحين اللاجئين إليها.

والمستشفيات هي مبان محمية بموجب القانون الإنساني الدولي. لكن مسؤولي الأمم المتحدة قالوا إن المزاعم بأن مستشفى الشفاء يستخدم أيضا لأغراض عسكرية أدت إلى تعقيد الوضع لأن ذلك من شأنه أيضا أن ينتهك القانون الدولي.

والمنشآت الطبية المستخدمة في أعمال تلحق ضررا بالعدو، والتي تجاهلت تحذيرا بالتوقف عن القيام بذلك، تفقد الحماية الخاصة التي تتمتع بها بموجب القانون الدولي.

وقال عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين قبل الاقتحام الإسرائيلي:

حتى لو ثبت أن حماس تستخدم المستشفيات في العمليات العسكرية، فإن القانون الدولي يتطلب توجيه تحذيرات فعالة قبل الهجمات.

هذا يعني أن الناس هناك بحاجة إلى مكان آمن للذهاب إليه وطريقة آمنة للوصول إلى هذا المكان.

هذا "أمر مقلق للغاية لأنه عليك أن تتذكر أن المستشفيات في غزة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين".

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان صدر في 30 أكتوبر بشأن الهجمات على المواقع المحمية مثل المستشفيات إن إسرائيل "ستحتاج أيضا إلى إثبات التطبيق السليم لمبادئ التمييز والحيطة والتناسب".

وأضاف أنه على الرغم من إمكانية فقدان وضع الحماية بموجب القانون الدولي، فإن "عبء إثبات فقدان الحماية يقع على عاتق من يطلقون النار أو القذائف أو الصواريخ".