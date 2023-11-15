العالم اليوم - وزيرا دفاع إندونيسيا وماليزيا يطالبان بوقف إطلاق النار بغزة

انتم الان تتابعون خبر وزيرا دفاع إندونيسيا وماليزيا يطالبان بوقف إطلاق النار بغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 07:27 صباحاً - طالب وزيرا دفاع إندونيسيا وماليزيا، اليوم الأربعاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وفتح ممرات إنسانية للمساعدات الإنسانية في القطاع.

وقال وزير الدفاع الإندونيسي: "نطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية وفتح ممرات للمساعدات الإنسانية في غزة".

وأضاف وزير الدفاع الإندونيسي أن "على الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات لمنع تكرار الصراعات".

من ناحيته، دعا وزير الدفاع الماليزي حاجي محمد بن حاجي حسن، من العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتعليقا على الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين، قال إن ماليزيا تندد بالإرهاب بجميع أشكاله بما في ذلك احتجاز أشخاص كرهائن وقصف منازل المدنيين.

يأتي هذا فيما تصاعد التوتر في غزة بعد أن قام الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، باقتحام مستشفى الشفاء بزعم أن قيادات حركة حماس توجد في المجمع الطبي الأكبر في غزة، وهو الأمر الذي نفته الحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يشن عملية محددة في المستشفى، وطالب حركة حماس بالاستسلام.