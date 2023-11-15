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العالم اليوم - التضخم السنوي بالسعودية يتباطأ في أكتوبر للشهر الخامس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 08:29 صباحاً - تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال أكتوبر للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى 1.6 بالمئة مقابل 1.7 بالمئة في سبتمبر، بحسب بيان هيئة الإحصاء السعودية، الأربعاء.

وعلى أساس شهري فقد ارتفع معدل التضخم قليلا في أكتوبر بنسبة 0.1 بالمئة بعد أن ظل مستقرا في سبتمبر.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر التضخم السنوي بالسعودية يتباطأ في أكتوبر للشهر الخامس .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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