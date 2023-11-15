العالم اليوم - منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 368

انتم الان تتابعون خبر منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 368 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 09:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل وجرح عدد من جنوده في المعارك بقطاع غزة، فيما أكدت حركة حماس مقتل 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 آلية إسرائيلية خلال الساعات الماضية..

تفصيلا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين من أفراده وجرح آخرين بجروح خطيرة خلال مواجهات أمس الثلاثاء في معارك شمال قطاع غزة.

ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، فإن القتيلين هما:

النقيب احتياط عمري يوسف دافيد (27 عاما)، من كرميئيل، ويشغل منصب نائب قائد سرية في الكتيبة 9217 من لواء النقب 12.

النقيب يديديا آشر ليف (26 عاما)، من ماتال منشيه، ويشغل منصب نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد في لواء غفعاتي.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الهجوم على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 368 قتيلا، وإلى 49 قتيلا منذ بدء التوغل الإسرائيلي في غزة.

من جانبها، أعلنت حركة حماس مقتل 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 آلية كليا أو جزئيا في كافة محاور توغل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

فلسطينيا، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة أكثر من 11 ألف قتيل.

ومن إجمالي الضحايا الفلسطينيين، بلغ عدد الأطفال الذي قتلوا منذ بدء الحرب على غزة قبل 40 يوما، 4630 طفلا.

كما أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل 3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد على 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.