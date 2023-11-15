العالم اليوم - اقتصاد اليابان ينكمش 2.1% بالربع الثالث.. أكثر من المتوقع

انتم الان تتابعون خبر اقتصاد اليابان ينكمش 2.1% بالربع الثالث.. أكثر من المتوقع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 09:24 صباحاً - انكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة أعلى من المتوقع في الربع الثالث، مدفوعا بانخفاض الإنفاق التجاري، وعدم تعافي الإنفاق الاستهلاكي.

وبحسب بيانات مجلس الوزراء، الصادرة الأربعاء، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي، فيما كان متوسط التوقعات أن ينكمش 0.6 بالمئة فقط.

وتم تعديل معدل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 4.5 بالمئة بعد أن كان 4.8 بالمئة في القراءة السابقة.

وتشير البيانات الضعيفة عن الاقتصاد الياباني إلى ضرورة استمرار الدعم من بنك اليابان والحكومة من أجل تحفيز الاستهلاك.