العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع بفضل تباطؤ التضخم بالاقتصادات الكبرى

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 11:28 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مع ابتهاج المستثمرين بسبب تباطؤ التضخم في اقتصادات كبرى مما عزز الرهانات على إنهاء البنوك المركزية دورة تشديد السياسة النقدية.

وبعد يوم من تقرير التضخم الأميركي المعتدل الذي دعم وجهات النظر القائلة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة، أظهرت بيانات جديدة أن التضخم البريطاني تباطأ أيضا بأكثر من المتوقع في أكتوبر.

وبحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، في حين ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني واحدا بالمئة. وسجل المؤشران أعلى مستوياتهما منذ حوالي شهر.

وقادت أسهم شركات التعدين مكاسب القطاعات بتقدمها واحدا بالمئة، بفضل ارتفاع أسعار المعادن.

وقفز سهم إكسبريان 4.2 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة بيانات ائتمانية في العالم عن أرباح نصف سنوية أعلى، في حين هوى سهم شركة منتجات العناية بالعيون السويسرية ألكون 7.2 بالمئة بعد أن أعلنت تسجيل مبيعات في الربع الثالث أقل من المتوقع وخفضت توقعاتها للعام بأكمله.