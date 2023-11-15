العالم اليوم - أول شاحنة وقود تدخل غزة منذ اندلاع الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 11:28 صباحاً - دخلت شاحنة وقود إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، هي الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع الفقير والمحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب ما أفاد مراسلنا في مدينة العريش المصرية.

وأضاف المراسل، نقلا عن مصادر رسمية، أن شاحنة الوقود دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتعود الشاحنة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال المراسل إن الشاحنة تحتوي على 25 ألف لتر من السولار.

وجاء هذا الأمر بعد توقف عمل الوكالة في قطاع غزة أمس جراء نفاد الوقود.

وذكرت وكالة "رويترز" أن شاحنتين أخريين تنتظران العبور بعد الشاحنة الأولى.

وكانت إسرائيل سمحت لأول قافلة مساعدات بأن تدخل غزة في 23 أكتوبر الماضي، أي بعد مرور نحو أسبوعين على اندلاع الحرب.

لكن لم تسمح مطلقا بمرور أي شاحنة تحمل وقود حتى اليوم.