نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير سلوفينيا بالقاهرة يؤكد إيجابية دعم التنمية الريفية وتشجيع السياحة المحلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارة سلوفينيا بالقاهرة، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مصر، وجمعية النحالين العرب فى معهد بحوث وقاية النبات، اليوم الثلاثاء، حدثًا حول تعزيز الوعى بدور الملقحات فى الأمن الغذائى والزراعة المستدامة وحماية التنوع البيولوجى.

وركز سفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسنيك خلال كلمته، على أهمية النحل والملقحات الأخرى للأمن الغذائى العالمى، مشيرًا، إلى أن كل ثلاث معالق من الطعام الذى نتناوله تعتمد على النحل، مؤكدا أن إعلان الأمم المتحدة لليوم العالمى للنحل لعام 2017 كان نتيجة لمبادرة سلوفانية.

وأوضح السفير أن سلوفينيا تشارك بنشاط فى دمج دور الملقحات فى السياسات البيئية الدولية، ومعالجة شواغل الأمن الغذائى العالمى من خلال ما يسمى "دبلوماسية النحل".

وأشار إلى أن تمكين النساء والفتيات والفئات المستضعفة يعد أيضا سمة مهمة فى السياسة الخارجية السلوفانية، حيث يمكن لسلوفينيا أن تتقاسم الممارسات الجيدة التى تم تطويرها من خلال مشاريع التلقيح وتربية النحل.

وأشار السفير إلى التقاليد العريقة لتربية النحل فى سلوفينيا ومصر وأهميته بالنسبة للاستدامة البيئية والآثار الاقتصادية الإيجابية من خلال دعم التنمية الريفية وتشجيع السياحة المحلية.

وقام السفير بتقديم مبادرة سلوفانية أخرى تدعى "إفطار العسل"، أو "يوم الطعام السلوفينى"، والهدف منها هو الترويج للأغذية المنتجة محليًا وفوائد تناول وجبة إفطار صحية، خاصة للأطفال والشباب.

وأعرب عن اعتقاده القوى أن هذا الحدث ليس سوى بداية لتعاون مثمر بين المنظمين وبين البلدين، وأن ذلك يصب فى المصلحة المشتركة لتوسيع الشراكة لتشمل أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، خاصة فى مجال تطوير الاقتصاد الريفى.

وخلال الحدث، تمت زراعة أكثر من 100 من نباتات العسل كمساهمة مشتركة أخرى من أجل مستقبل أكثر استدامة.

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