نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة اقتصاد سويسرا: مصر نقطة الدخول المفضلة للشركات للاستثمار والتجارة في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زارت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، هيلين بودليجر القاهرة، حيث بحثت مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات السويسرية في مصر، وذلك على هامش المعرض الإفريقي للتجارة البينية، والذي تستضيفه مصر.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا: “ليس من قبيل الصدفة أن تختار مصر استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية، حيث أن مصر ليست فقط عملاقا اقتصاديا في القارة الأفريقية في حد ذاتها، ولكن بسبب موقعها على مفترق الطرق بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط”.

وتابعت: "إن مصر لديها ما يلزم لتصبح نقطة الدخول المفضلة للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في إفريقيا."

من جانبه، أشار هيبة إلى أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لسويسرا في إفريقيا، وأن كبري الشركات السويسرية تعمل في السوق المصري، ومع ذلك هناك المزيد من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحقيق صالح الجانبين، حيث ستستفيد مصر من نقل الخبرات والمعرفة السويسرية، كما ستستفيد سويسرا من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية، لا تزال مصر هي أهم وجهات الاستثمار والبوابة الرئيسية لإفريقيا، كما تخلق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تعد من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، فرصا عظيمة للتوسع الاستثماري والتجاري في القارة، حيث تضم 1.3 مليار مستهلك وسوق يتجاوز حجمه 3.4 تريليون دولار.

وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماع مع هيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا بحضور إيفون باومان، سفيرة سويسرا في مصر، وسيمون ويس، رئيسة الوكالة السويسرية للاستثمار والتجارة، وذلك لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الاستثمار في مجال الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشارك الرئيس التنفیذی للهيئة في حفل استقبال نظمته غرفة التجارة السويسرية لعدد كبير من كبرى الشركات السويسرية العاملة في مصر والشركات المصرية والأفريقية لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا.