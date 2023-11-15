نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الألماني يشكر مصر على حسن تنظيم بطولة العالم للكرة الطائرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى سكرتير أول السفارة الألمانية بالقاهرة فليكس هلا، الذى حضر ممثلا للسفارة الألمانية مباراة منتخب بلاده للسيدات مع نظيره المصري فى بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة، المقامة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على حسن تنظيم بطولة العالم، وحسن الاستضافة، وإقامة المباريات فى مواعيدها المحددة مسبقا من قبل اللجنة المنظمة للبطولة دون تأخير أو تقديم فى المواعيد.

وأكد ممثل السفر الألمانية إعجابه الشديد وانبهاره بالمدينة الرياضة فى العاصمة الإدارية، التى تستضيف بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة، وبخاصة الصالة المغطاة التى تقام عليها المنافسات الرسمية للبطولة.

وحمل ممثل سفارة ألمانيا رسالة شكر خاصة من السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا في القاهرة إلى القيادة السياسية والشعب المصري، وللدكتور مصطفى صادق رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى البارالمبي للكرة الطائرة، على التعامل الراقى مع الوفود الأجنبية المشاركة فى البطولة وخاصة منتخبي ألمانيا للرجال والسيدات المشاركين فى البطولة، متمنيا للجميع الإستمتاع بأجواء القاهرة الجميلة خلال تلك الفترة من العام، وفى ظل حالة الأمن والأمان التى تتمتع بها مصر على مدار التاريخ.

وكان فى استقبال ممثل السفارة الألمانية أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى، واللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد، والدكتور أحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية بالبطولة وباقي أعضاء اللجنة.

وقال اللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، والمتحدث الرسمى للبطولة والاتحاد، إن البطولة حضرها أيضا بخلاف مستر فليكس هلا سكرتير أول السفارة الألمانية، كل من زهرا سلطانى زوجة السفير الإيراني بالقاهرة، وعلى عبد الخاني القنصل الإيرانى بالقاهرة، ومعصومة عبد الخانى زوجة القنصل الإيرانى، ومبين على عبد الخانى نجل القنصل، والين عبد الخانى كريمة القنصل، وداود زرين بور مستشار بالسفارة الإيرانية، وسحر زرين بور زوجته، وليانا زرين كريمته، ومحمد حسين رخشانى الموظف بالسفارة، وسميرة منتظرى من الحالية الإيرانية بالقاهرة، الذين أثنوا على التنظيم، وانبهروا بالمنشآت الرياضية بالعاصمة الإدارية، والصالة المغطاة التى تستضيف المنافسات، وكان فى استقبالهم أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم فى منافسات السيدات عن فوز كل من سلوفينيا على كندا، وكندا على أوكرانيا، وألمانيا على مصر، والصين على رواندا، بنتيجة واحدة 3/0، وفي منافسات الرجال، فاز منتخب مصر على رواندا، والبرازيل على الهند، وأوكرانيا على بريطانيا، وألمانيا على فرنسا، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وبفوز مصر على العراق ورواندا على الترتيب، اعتلى منتخبنا قمة المجموعة الأولى ليواجه نظيره الياباني صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية غدا فى دور الثمانية الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا.