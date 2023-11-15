العالم اليوم - 5 أسرى فلسطينيين قضوا في سجون إسرائيل منذ اندلاع الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 01:22 مساءً - قال نادي الأسير الفلسطيني إن 5 أسرى فلسطينيين قضوا في السجون الإسرائيلية، منذ أن شنت الدولة العبرية حربها على قطاع غزة المحاصر في 7 أكتوبر الماضي.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان، الثلاثاء، أن أحدث هؤلاء هو الأسير عبد الرحمن مرعي (33 عاما)، من قرية قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف النادي، وهو هيئة معنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أن الجيش الإسرئيلي اعتقل مرعي في فبراير الماضي. ولم يكن يعاني من مشاكل صحية، مشيرة إلى انه متزوج وأب لأربعة أطفال أصغرهم يبلغ 4 أعوام.

وتابع النادي: "ما تعرض له الشهيد مرعي هي جريمة اغتيال جديدة عن سبق إصرار، فلم يكتف الاحتلال باغتياله بل رفض الكشف عن هويته منذ يوم أمس، ووفقا لما ابلغ به المحامي فإن الاحتلال سيقوم بتشريح جثمانه يوم غد (الأربعاء)".

أما مصلحة السجون الإسرائيلية فقالت في بيان "إن مرعي توفي بعدما شعر بالإعياء"، دون أن تقدم أي تفاصيل أخرى.

قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين قضوا في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

حمزة دارغمة قضى في 23 أكتوبر ألماضي.

عرفات حمدان قضى في 24 أكتوبر الماضي.

ماجد زقول قضى في 7 نوفمبر الجاري.

أسير رابع فارق الحياة لكن لم تعرف هويته بعد، بحسب نادي الأسير.

عبد الرحمن مرعي في 13 نوفمبر.

ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على كل هذه الوفيات، لكن مصلحة السجون الإسرائيلية قالت بشأن وفاة دراغمة إنه كان يعاني من نزيف داخلي لحظة رحيله عن عالمنا.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، اعتقلت إسرائيل نحو 2600 فلسطيني في الضفة الغربية.

وطبقا لمنظمة العفو الدولية، فقد كثّفت إسرائيل من الاعتقال الإداري، هو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي لفترة غير محددة ومن دون محاكمة.

وذكرت أن "شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، فضلا عن لقطات الفيديو والصور جانبا من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها المعتقلون على أيدي القوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأربعة الماضية".