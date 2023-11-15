العالم اليوم - استطلاع: أغلبية الأميركيين مع وقف إطلاق النار في غزة

انتم الان تتابعون خبر استطلاع: أغلبية الأميركيين مع وقف إطلاق النار في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - أظهر استطلاع رأي لرويترز وإبسوس أن نسبة 68 في المئة من الأميركين يقولون أن إسرائيل ينبغي أن تعلن وقف إطلاق النار في الحرب مع حركة حماس.

وفيما تطالب النسبة الأكبر من الأميركيين بوقف لإطلاق النار، يؤيد 31 في المئة من الأميركيين إمدادات الأسلحة لإسرائيل.

ووفقا للاستطلاع، فقد تراجع الدعم الشعبي في الولايات المتحدة لحرب إسرائيل على حماس إلى 32% من 41% قبل شهر.

وفي غضون ذلك، أعلنت إسرائيل دخول قواتها مستشفى الشفاء في غزة، وهو موقع مواجهة ممتدة.

وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المستشفيات كملاذ لمقاتليها، زاعمة أن حماس أقامت مركز قيادتها الرئيسي داخل وتحت مستشفى الشفاء، الأكبر في المنطقة المحاصرة، وهو ما ينفيه العاملون في المستشفى وحماس.

واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إسرائيل تشنّ في غزة "حربا على الوجود الفلسطيني"، وذلك لمناسبة الذكرى الـ35 لـ"إعلان الاستقلال" الفلسطيني.

وقال عباس إن "الحرب العدوانية الظالمة التي نتعرض لها، هي حرب على الوجود الفلسطيني، وعلى الهوية الوطنية الفلسطينية وهوية الأرض وهوية الإنسان"، معتبرا أنها "حلقة من مسلسل العدوان المتواصل على مدى ما يزيد على قرن من الزمان".