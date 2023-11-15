العالم اليوم - رويترز: قضاة فرنسيون يصدرون مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - أصدرت محكمة فرنسية أوامر اعتقال بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد فيما يتعلق باستخدام أسلحة كمياوية محظورة في سوريا، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت رويترز عن مصدر قضائي قوله إن قضاة تحقيق فرنسيين أصدروا أوامر اعتقال بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومسؤولين كبيرين آخرين، فيما يتعلق باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد مدنيين في سوريا. تأتي أوامر الاعتقال، التي تشير إلى الحيثيات القانونية للضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في أعقاب تحقيق جنائي في الهجمات الكيماوية بمنطقة الغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص.

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